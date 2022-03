Nouvelle offre de vaccination dans plusieurs quartiers de l’Est

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) ouvrira trois nouveaux sites de vaccination contre la COVID-19.

Le CLSC d’Hochelaga-Maisonneuve, le CLSC Olivier-Guimond et le CLSC de Rosemont offriront ainsi la vaccination contre la COVID-19 du lundi au vendredi, de 8h à 16h30 et de 17h30 à 20h, ainsi que le samedi de 8h à 16h. Ils offriront tous la première, deuxième et troisième dose et seront accessibles avec ou sans rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne Clic Santé ou de téléphoner au 1 877 644-4545.

Il est toujours possible de se faire vacciner aux CLSC de Saint-Michel, de Saint-Léonard et de Rivière-des-Prairies ainsi qu’à la clinique du Stade olympique. Le centre communautaire Ahuntsic ouvrira également une clinique de vaccination le 9 mars, de 10h à 17h.