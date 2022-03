L’espace éphémère d’Îlot 84 de retour sur Esplanade-Louvain

Îlot 84 va réoccuper l’Espace-Louvain en 2022. L’organisme prépare un concept similaire à 2021 avec un espace coworking en journée. Il pourra accueillir des événements de 5 à 7 heures le soir.

L’espace éphémère en plein-air d’Îlot 84 s’installera sur l’Esplanade Louvain à la fin du mois de mai. La formule retenue sera la même que celle de l’année dernière. Le lieu sera tourné vers le travail pendant la journée et pourra accueillir des événements en soirée. L’installation sera située au 50-150, rue de Louvain Ouest.

Îlot 84 et la Société de développement commercial (SDC) District Central veulent y attirer les travailleurs, qui pourront ainsi bénéficier d’un lieu en plein-air. «Ça permet de travailler en étant relaxé», souligne Geneviève Dufour, directrice stratégie et relations d’affaires chez Îlot 84.

«Le site sera disponible à la location pour que des entreprises du quartier puissent profiter des espaces pour leurs activités: formations, événements corporatifs», énumère-t-elle. L’espace éphémère tient ainsi compte de sa localisation particulière, au cœur du quartier d’affaires d’Ahuntsic.

L’espace comprendra une accès Wi-Fi gratuit, des prises électriques et du mobilier en bois où l’on peut travailler et manger. Il disposera de places ombragées et d’espaces végétalisés. Une toilette se trouvera également sur place.

Reconduit l’année prochaine

Lors de la dernière assemblée du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, les élus ont approuvé une contribution financière de 75 000$ au projet. Cette somme s’étalant sur deux ans, celui-ci aura donc aussi lieu en 2023.

Le projet s’inscrit dans les objectifs du Plan stratégique 2022-2025 de l’arrondissement, qui prévoit le soutien à la mise en œuvre du plan d’affaires de la SDC District Central, qui compte près de 1800 entreprises selon la mairie.

Cet espace situé dans un lieu où la vie économique est animée veut favoriser «la proximité entre les lieux de résidence et d’emplois des Montréalais, contribuant ainsi à leur qualité de vie, à leur niveau de vie et à réduire les effets des déplacements sur l’environnement», explique l’arrondissement.

Des événements

L’endroit situé à l’intersection de l’avenue de l’Esplanade et de la rue Louvain doit aussi accueillir des événements. Le programme n’est pas encore connu. Îlot 84 devrait en faire l’annonce dans les prochaines semaines.

En 2019, l’Esplanade Louvain accueillait un bar tous les jours de la semaine. Cette année, et comme en 2021, il sera installé uniquement lors des soirées.

L’espace éphémère a donc bien deux vocations, le travail et la détente. Il sera surtout «une vitrine locale sur les entreprises locales. On va mettre en lumière différents commerces autour du site», promet la SDC, tout en précisant que les détails sur la programmation estivale restent à venir.