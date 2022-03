Alithya financera 25 bourses pour des étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne

L’entreprise Alithya a fait don de 25 000$ à la Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne. Dans les prochaines années, 25 étudiants méritants recevront une bourse de 1000$.

«Ces bourses […] sont le coup de départ pour de nombreuses carrières florissantes dans un secteur dont les occasions à saisir sont infinies», s’enthousiasme Alithya, par voie de communiqué.

L’entreprise montréalaise a signé le 24 mars une entente de partenariat avec le Collège. Le programme vise les étudiants en développement logiciel, le domaine des données, l’infrastructure informatique ou encore en cybersécurité.

Alithya et son «laboratoire d’innovation»

Le chef de file montréalais en stratégie numérique a aussi ouvert un «laboratoire d’innovation» au sein de l’Agora numérique du Collège.

En outre, ce lieu se veut un incubateur pour jeunes talents. Les étudiants pourront y essayer des idées nouvelles et participer à des projets.

«L’Agora» ambitionne d’accueillir 1000 étudiants et 1300 professionnels. Il se concentre sur les technologies de l’information, de l’intelligence artificielle et de la créativité numérique. Le projet ainsi créé voit le jour grâce à un investissement de 20,8 M$. Il est en partie financé par les ministères de l’Enseignement supérieur et du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

