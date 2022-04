Les jardins communautaires vont reprendre à Ahuntsic-Cartierville

Les beaux jours font lentement leur retour à Montréal. Les jardins communautaires d’Ahuntsic-Cartierville rouvriront les 30 avril et 1er mai prochains.

Il est enfin bientôt temps de planter les semis que les mains vertes ont déjà commencé à préparer.

Ils comprennent plus de 1 000 jardinets, demi-jardinets et bacs surélevés, dans lesquels les résidents peuvent cultiver leurs propres fruits et légumes. Les plus grandes parcelles sont de 3 par 6 mètres. Par ailleurs, les bacs de culture surélevés sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Ces espaces sont réservés aux habitants d’Ahuntsic-Cartierville. Pour participer, il faut s’inscrire à l’avance et ainsi obtenir un lopin de terre.

Une liste d’attente pour s’inscrire

Il existe une liste d’attente pour pouvoir s’inscrire. Sur son site internet, l’organisme Ville en Vert en charge des jardins communautaires indiquent que l’attente dans l’arrondissement est supérieure à un an.

Un délai bien inférieur au Plateau-Mont-Royal, où il peut s’étendre de 7 à 10 ans.

En outre, la participation à ces jardins implique des devoirs, comme ceux d’entretenir le jardinet et la vie communautaire ainsi qu’éviter le gaspillage. Les jardins communautaires ont d’ailleurs reçu un investissement de la Ville de Montréal de 10M$ sur les 10 prochaines années afin de se développer.

Trouver le jardin le plus proche de son domicile

Il existe au total huit espaces répartis dans l’arrondissement.

Ahuntsic

Deschamps: rue Deschamps, près de la rue De Salaberry

Marcelin-Wilson: boulevard de l’Acadie, entre le boulevard Henri-Bourassa Ouest et la rue Dudemaine

Pierre-Lapointe: à l’angle de l’avenue Durham et du boulevard Henri-Bourassa Est

Bordeaux-Cartierville

Gérard-Legault: rue Dudemaine, près de la rue Michel-Sarrazin

Saint-Sulpice

Christ-Roi: rue Frémont, entre les avenues Millen et De Chateaubriand

Saint-Sulpice: à l’angle des avenues Émile-Journault et André-Grasset

Sault-au-Récollet

Ahuntsic: à l’angle des rues Sackville et Prieur

Sault-au-Récollet: parc-nature de l’Île-de-la-Visitation, près de la rue du Pressoir

Pour toute question ou pour prendre rendez-vous: 438 488-8435 ou par courriel à jardins@villeenvert.ca