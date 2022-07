Voir un film sous les étoiles

Le festival Cinéma sous les étoiles invite le public de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville à deux projections gratuites et en plein air.

La treizième édition du festival déploie une programmation pour faire rayonner le cinéma documentaire social, politique et environnemental. Sa mission vise également «le développement de l’esprit critique par l’entremise de discussions animées autour des œuvres et des problématiques abordées».

Vivre en grand

Le 12 juillet, à 21h, les riverains pourront visionner, à l’Esplanade Louvain, Vivre en grand, ou Bigger Than Us, de la réalisatrice française Flore Vasseur.

L’histoire dresse le portrait de Melati, une jeune Indonésienne de 18 ans qui lutte contre la pollution plastique qui ravage son pays.

«Partout, les jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. […] Et ils et elles changent tout.»

Eatnameamet – Our Silent Struggle

En première québécoise, le documentaire de la réalisatrice finlandaise Suvi West Eatnameamet – Our Silent Struggle dépeint «le génocide culturel continu du peuple sámi rendu possible par les politiques d’assimilation et de colonisation des gouvernements finlandais jusqu’à aujourd’hui».

Le film donne la parole au peuple sámi et montre son activisme «multi-front».

La population de l’arrondissement pourra découvrir Eatnameamet – Our Silent Struggle le 22 juillet, à 21h, au parc Tolhurst.

Le festival Cinéma sous les étoiles se poursuit jusqu’au 9 septembre dans une vingtaine de parcs et de lieux de projection extérieurs. Plus de 70 courts et longs métrages documentaires locaux et internationaux sont ainsi accessibles gratuitement au public montréalais.