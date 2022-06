Les écrans se rallument à Cinéma sous les étoiles

C’est le retour des séances de septième art en plein air dans la métropole avec la 13e édition de Cinéma sous les étoiles, qui prend son envol mercredi, le 29 juin, et durera jusqu’au 9 septembre.

Plus de 70 films documentaires à caractère social et politique, dont 55 en projection gratuite, seront ainsi présentés dans 21 parcs du Grand Montréal.

Mercredi, le coup d’envoi sera donné à 19h, au parc Baldwin, avec L’énergie positive des dieux, de la réalisatrice française Laetitia Moller, en première canadienne. L’œuvre suit l’aventure collective des quatre chanteurs du groupe Astéréotypie (Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin), provenant d’un institut médico-éducatif pour jeunes autistes. Encouragés par leur éducateur musicien Christophe, ceux-ci dévoilent sur scène leur univers teinté de rock et de poésie, sur fond de cri à la liberté. En cas de pluie, le rendez-vous au parc Baldwin sera reporté au jeudi 30 juin.

Parmi les autres titres à signaler à Cinéma sous les étoiles cet été, on remarque La famille de la forêt (vendredi 1er juillet, parc Tolhurst d’Ahunstic), de la cinéaste québécoise Laura Rietveld, où le clan Mathar-Jacob se questionne, d’une génération à l’autre, sur son choix de s’établir en autarcie dans la forêt boréale de la Gaspésie.

Carré rouge sur fond noir (lundi 11 juillet, parc des Faubourgs) sur la grève étudiante de 2012, Je me soulève (mardi 12 juillet, parc du Pélican), nouvel opus d’Hugo Latulippe, ainsi que l’acclamée production Perdre Mario (jeudi 11 août, parc Molson), de Carl Leblanc, qui décortique l’acte tragique du suicide, seront également à l’horaire.

Né en toute simplicité en 2010 au parc Laurier, sur le Plateau-Mont-Royal, le concept de Cinéma sous les étoiles a, depuis, évolué pour devenir un festival à part entière célébrant le documentaire au grand écran et l’appropriation de l’espace public par les créateur.trice.s d’ici. L’événement attire plus de 10 000 personnes chaque année. Pour toutes les informations, on consulte le site Web de Cinéma sous les étoiles.

Carré rouge sur fond noir – Courtoisie Cinéma sous les étoiles Carré rouge sur fond noir – Courtoisie Cinéma sous les étoiles L’énergie positive des dieux – Courtoisie Cinéma sous les étoiles Je me soulève – Courtoisie Cinéma sous les étoiles