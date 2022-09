Ahuntsic-Cartierville propose une formation d’animateur

L’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville propose à des jeunes une formation pour obtenir un diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA).

La formation DAFA permet aux jeunes ayant une facilité avec les enfants de s’initier au monde du travail et d’acquérir en expérience dans le domaine de l’animation. La formation s’adresse aux jeunes en 4e secondaire qui auront au moins 16 ans le 26 juin 2023.

Durant la formation, les jeunes sélectionnés seront amenés à animer des groupes d’enfants de 5 à 12 ans. L’Arrondissement cherche des jeunes responsables, énergiques et créatifs et prêts à devenir animateurs dans des camps de jour, des organismes de loisirs ou des camps de vacances.

La formation sera offerte au Centre Saints-Martyrs-Canadiens, situé au 10125, rue Parthenais, aux dates suivantes: les dimanches 6 et 27 novembre et 18 décembre, ainsi que le 29 janvier 2023, de 9h30 à 16h30; et les vendredis 11 et 25 novembre et 9 décembre, ainsi que le 20 janvier 2023, de 18h à 21h.

Elle est suivie d’un stage obligatoire de 35 heures afin de mettre en pratique la théorie enseignée.

Coût de la formation : 180$

: 180$ Date limite d’inscription: 29 octobre