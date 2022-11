Nouvelle étape pour le chantier de transition socioécologique d’Ahuntsic

L'avenue piétonne Park-Stanley, dans l'arrondissement Ahuntsic, a été agrémentée de mobilier urbain et de jeux pour enfants.

Le chantier de transition socioécologique d’Ahuntsic se joint au projet des Collectivités ZéN (zéro émission nette) du Front commun pour la transition écologique (FCTÉ), afin d’avoir accès à davantage de ressources et de concertation.

Le chantier de transition bénéficiera ainsi d’un chargé de projet du FCTÉ qui lui sera attitré, en plus d’avoir accès à davantage de ressources de concertation via les partenaires nationaux du Front commun.

Le chantier de transition d’Ahuntsic a été lancé en 2021 par les organismes communautaires Solidarité Ahuntsic, Solon, Ville en vert et Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC). Leur souhait est maintenant d’accélérer l’élaboration d’un plan de transition.

«Ça va nous permettre de partager des apprentissages, d’augmenter la vitesse d’action, de s’inspirer mutuellement et de bénéficier d’accompagnement, indique Mélanie Busby, chargée de projet pour le MEAC. Ça va nous aider à structurer notre plan.»

L’objectif du projet Collectivités ZéN est de «rassembler les acteurs clés dans les collectivités participantes afin qu’ils agissent en complémentarité et relever le défi de la transition écologique». Ahuntsic est le huitième territoire à se joindre au projet.

«Il y a une valeur à se mettre ensemble ici dans le quartier, mais aussi à plus grande échelle, pour mieux se structurer, que les changements arrivent plus rapidement», continue Mme Busby.

Les membres du chantier de transition comptent maintenant intégrer le plus d’organismes et de mouvements citoyens possible à leur mouvement.

«Certains organismes ont d’autres priorités et l’environnement n’est pas leur enjeu principal, mais ça reste quelque chose de transversal, ajoute l’agente de projet pour Solidarité Ahuntsic Éva Paquin-Lefebvre. Un chantier de transition, ça permet simplement de mettre en commun ce qu’on fait chacun de notre côté et de s’entraider pour qu’on puisse agir avec efficacité.»

Parmi les autres territoires qui ont déjà adhéré au projet Collectivités ZéN, on compte notamment ceux de Lachine, de Laval, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

[realted_stories_column]