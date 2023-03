Une octogénaire aux soins intensifs après avoir été happée par une voiture

Une femme de 83 ans a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été happée par une voiture lundi vers 20h dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. La femme tentait de traverser à pied le boulevard Henri-Bourassa près de l’avenue Papineau, a confirmé la relationniste média pour le SPVM, Caroline Chèvrefils.

L’automobiliste qui a heurté la piétonne est un homme de 20 ans. Ce dernier a subi un choc nerveux après l’incident et il est resté sur place après coup, attendant l’arrivée des autorités.

L’octogénaire était dans un état critique lorsqu’elle a été transportée à l’hôpital et il n’est toujours pas possible de dire si son état s’est amélioré ou non. Le SPVM attend la confirmation des médecins de l’hôpital pour statuer sur son état de santé et les policiers mènent toujours une enquête pour connaître les causes exactes de l’accident.