Nuit violente à Ahuntsic-Cartierville

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a connu une nuit mouvementée alors que deux tentatives de meurtre ont eu lieu jeudi.

Vers 21h45, un homme de 20 ans a été blessé par balle au volant de sa voiture sur le boulevard de l’Acadie, à proximité de la rue Dudemaine. Le jeune homme s’est rendu lui-même dans un centre hospitalier après l’incident. On ne craint plus pour sa vie.

Une enquête a été amorcée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la suite de son arrivée à l’hôpital. Aucun suspect n’a encore été arrêté et le périmètre de sécurité installé autour du lieu de l’incident a été levé.

Attaque à l’arme blanche

Un autre incident a eu lieu dans l’arrondissement, à 22h30. Un homme de 21 ans a été poignardé dans le stationnement d’une station-service située à l’intersection des rues Salaberry et Marsan, à la sortie de l’autoroute transcanadienne.

Il a été transporté à l’hôpital et on ne craint plus pour sa vie. Une enquête est en cours et le SPVM a visionné les images des caméras de surveillance de la station afin d’obtenir plus de détails sur l’évènement.