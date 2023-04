Trois Quartiers culturels verront le jour dans Ahuntsic-Cartierville

L’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville souhaite que chaque individu et chaque famille puisse accéder facilement à une offre culturelle de qualité à longueur d’année. Pour y parvenir, elle formera d’ici deux ans trois Quartiers culturels: Fleury-Lajeunesse, District central-secteur Lajeunesse et Cartierville.

Rappelons que les Quartiers culturels sont une initiative de la Ville de Montréal qui vise à optimiser les milieux culturels des arrondissements ainsi qu’à créer des synergies entre les acteurs communautaires, culturels et commerciaux d’un territoire.

«La création de nos quartiers culturels vise à développer une offre culturelle de proximité de qualité et à consolider les lieux de création et de diffusion comme des salles de spectacle et des lieux d’exposition existants, et parfois à en susciter d’autres», explique la mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier.

«Il est important que les personnes travaillent en réseau et l’on vise ainsi à créer des synergies entre les résidents, artistes, organismes culturels et communautaires, écoles, et commerçants et à faire en sorte que les citoyens soient au cœur de ces développement et s’y impliquent activement», ajoute la mairesse.

Un sondage en ligne a récemment été réalisé par l’Arrondissement pour établir un plan d’action pour chacun de ces futurs Quartiers culturels.

Fleury-Lajeunesse

Le secteur Fleury-Lajeunesse est reconnu pour sa grande vitalité culturelle, commerciale et communautaire. On y trouve en son cœur la Maison de la culture et la bibliothèque d’Ahuntsic, des espaces verts et accueillants, diverses installations sportives ainsi que de nombreux commerces.

L’Arrondissement souhaite miser sur ce terreau fertile pour l’émergence d’un quartier culturel reconnu et structuré, afin que chaque individu et chaque famille puisse accéder facilement et à l’année à une offre culturelle de qualité.

Le plan d’action du quartier culturel Fleury-Lajeunesse est le plus avancé des trois quartiers culturels d’Ahuntsic-Cartierville, la démarche ayant débuté en 2022. «Les résultats du sondage sont connus et l’Arrondissement travaille à l’interne avec la firme Conscience urbaine pour finaliser un plan d’action qui sera connu dès cette année, en 2023», affirme Émilie Thuillier.

Cartierville

Cartierville est reconnu pour sa grande diversité ethnoculturelle et sa forte mobilisation communautaire. Terre d’accueil pour plusieurs nouveaux arrivants, le secteur fait l’objet de revitalisations urbaines depuis plus d’une décennie, avec le développement de plusieurs infrastructures dont le YMCA, la patinoire Bleu Blanc Bouge (BBB) et le centre culturel et communautaire de Cartierville, ainsi que plusieurs projets communautaires et économiques.

«Tous les éléments sont réunis pour qu’émerge un quartier culturel aux couleurs de la communauté locale et j’ai bien hâte de connaître les résultats du sondage, indique la mairesse. Par la suite, au cours des deux prochains mois, il y aura des rencontres de brassage d’idées.»

District central-secteur Chabanel

Le District central-secteur Chabanel est reconnu pour son dynamisme économique, au passé industriel axé sur la mode et le textile. L’arrivée de nouveaux ateliers d’artistes, de nouveaux commerces et restaurants créent présentement une effervescence dans le quartier. Les arts et la culture deviennent un puissant levier au développement d’une synergie entre la population et les acteurs locaux, afin d’en faire un quartier créatif, innovant et rayonnant.

À l’instar du Quartier culturel Cartierville, les résultats du sondage seront connus sous peu et des ateliers de brassage d’idées auront lieu au cours des deux prochains mois, afin de créer une vision commune.