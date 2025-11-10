Offensive pour les affaires en français à Côte-des-Neiges

La Société de développement commercial (SDC) Côte-des-Neiges a récemment conclu un partenariat avec l’Office québécois de la langue française (OQLF) pour promouvoir l’usage du français dans les commerces locaux. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme gouvernemental Le français, au cœur de nos ambitions, visant à renforcer la présence du français dans l’espace public et les milieux de travail.

Le programme Le français à Côte-des-Neiges encourage l’utilisation d’une terminologie française appropriée et vise à ancrer une culture d’affaires dans la langue officielle du Québec. La SDC Côte-des-Neiges rappelle dans un communiqué que les entreprises de 25 employés ou plus doivent s’inscrire à l’OQLF pour respecter leurs obligations linguistiques, conformément à la Charte de la langue française.

Parmi les initiatives comprises dans le programme, on note des rencontres d’accompagnement, des séances d’information sur les nouvelles exigences de la Charte, ainsi que des capsules vidéo valorisant les commerces locaux. La diffusion d’outils et d’informations se fera via les plateformes de la SDC.

Le 19 novembre, la SDC Côte-des-Neiges organisera son Grand rendez-vous des entreprises, une rencontre annuelle dédiée aux entreprises du territoire. Cet événement sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les programmes et services offerts par la SDC, y compris l’initiative « Le français à Côte-des-Neiges ».

Obligations linguistiques et soutien aux entreprises

Depuis le 1er juin 2025, toutes les entreprises comptant entre 25 et 49 employés doivent s’inscrire à l’OQLF pour entamer une démarche de francisation. Ce processus comprend plusieurs étapes, allant de la création d’un compte sur le portail de l’OQLF à l’évaluation de l’utilisation du français dans l’entreprise. Si l’OQLF estime que l’usage du français est généralisé, un certificat de francisation est délivré. Dans le cas contraire, l’entreprise doit élaborer un programme de francisation.

Pour les entreprises de moins de 25 employés, le service Mémo, mon assistant pour la francisation offre un accompagnement gratuit. Ce service permet aux entreprises de déterminer leurs besoins en matière de francisation via une autoévaluation disponible en ligne.

Pour toute question concernant le programme Le français à Côte-des-Neiges ou les obligations linguistiques, les entreprises peuvent contacter la SDC Côte-des-Neiges ou l’OQLF.

