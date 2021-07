Le Port de Montréal et la revitalisation de la rue Notre-Dame

Le port de Montréal ne reste pas en marge de la revitalisation de la rue Notre-Dame dans Mercier‒Hochelaga-Maisonneuve.

Parlant de cette rue, l’Administration portuaire de Montréal mentionne que sa priorité dans ce secteur demeure la fluidité du camionnage. Celle-ci viserait le transit efficace des marchandises et le retrait d’un plus grand nombre possible de camions du réseau local.

«C’est d’ailleurs dans ce but que nous réalisons actuellement notre projet de viaduc dans le secteur Viau, qui créera un lien direct entre le Port de Montréal et le futur prolongement de l’avenue Souligny/boulevard L’Assomption, et ce, afin d’assurer un mouvement continu des conteneurs depuis les terminaux», explique Mélanie Nadeau, directrice des communications de l’Administration portuaire de Montréal.

Dans le cadre de la réalisation du projet, l’empattement du viaduc a été élargi pour tenir compte du projet de revitalisation de la rue Notre-Dame. Un talus végétalisé de grande ampleur sera également réalisé dans le secteur Viau pour créer une zone tampon verte entre les opérations portuaires et le secteur avoisinant, ajoute Mme Nadeau.

Le projet comporte une intégration architecturale, une composante artistique de la Fondation Molinari et un aménagement paysager. Il se fait conjointement avec la Ville de Montréal et le ministère des Transports du Québec.