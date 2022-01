Vaccination: peu d’attente pour le sans rendez-vous au Stade olympique

La file était plus longue pour la vaccination avec rendez-vous que celle sans rendez-vous au Stade olympique mardi matin, alors que l’admissibilité a été élargie aux 55 ans et plus. Dans les deux cas – et contrairement à ce qui est indiqué sur le site du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal –, seul le vaccin Moderna était offert mardi.

Quinze à vingt minutes: voilà le temps d’attente moyen pour les personnes vaccinées sans rendez-vous auxquelles Métro a parlé au Stade olympique, où personne n’attendait à l’extérieur des installations mardi.

Des militaires en habit de combat étaient sur place afin d’accueillir et de guider les visiteurs, s’ajoutant aux travailleurs en sarrau déjà présents.

Les personnes interrogées étaient toutes présentes afin d’obtenir leur troisième dose. L’une d’elles a ainsi reçu les trois vaccins offerts au Canada: AstraZeneca, Moderna et Pfizer.

Selon les plus récentes données disponibles, 1 686 110 Montréalais ont reçu au moins une dose de vaccin (87% de la population totale), tandis que 1 569 967 personnes sont considérées comme adéquatement vaccinées (81%).

Dans l’est de Montréal, l’arrondissement Saint-Léonard accuse le plus grand retard concernant la vaccination des 5 à 11 ans, avec une couverture vaccinale d’au moins une dose de seulement 25%.

Couverture vaccinale des 5 à 11 ans par arrondissement ou par ville liée:

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve: 55%

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles: 49%

Montréal-Est: 44%

Anjou: 37%

Montréal-Nord: 36%

Saint-Léonard: 25%