La construction de la Zone de rencontre Simon-Valois a débuté

La construction de la Zone de rencontre Simon-Valois est à peine commencée que les commerçants de la rue Ontario font face à divers désagréments.

La plupart de ces désagréments étaient prévisibles – entraves à la circulation, perte d’espaces de stationnement, coupures d’eau –, mais certains commerçants ont également dû composer avec une panne d’Internet qui a dans certains cas affecté le service de paiement par cartes.

Le nouveau directeur général de la Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve (SDC-HM), Patrick Legault, explique qu’il y a au départ, avec l’implantation de ce genre de travaux, des ajustements à faire.

«On travaille conjointement avec l’arrondissement et avec nos membres pour que ça se passe le plus doucement possible, avec le moins d’inconvénients, précise-t-il. On ne se cachera pas que ça reste des travaux majeurs qui barrent la rue.»

L’objectif de la SDC-HM est d’avoir une communication optimale et un rapport direct avec les entrepreneurs et l’arrondissement afin que les inconvénients soient le moins «drastiques possible». Pour y arriver, l’arrondissement a créé un poste d’agent de liaison avec les commerçants et les citoyens du secteur, de façon à répondre rapidement aux divers problèmes occasionnés par les travaux.

«On essaye d’être le plus proactif possible et le plus rapide pour régler ces désagréments», soutient Patrick Legault.

Par exemple, la SDC-HM et l’arrondissement sont en train de mettre en place des zones de stationnement et des zones de livraison temporaires.

«On a aussi l’idée d’implanter des terrasses communes pour les restaurateurs qui sont dans la zone de travaux», mentionne Patrick Legault.

La SDC-HM travaille également sur la signalisation pour que les commerçants présents dans le secteur soient clairement indiqués.

Retour sur le projet

La Zone de rencontre Simon-Valois doit s’étendre de l’avenue Bourbonnière à la rue Nicolet, de même que sur une portion de l’avenue Valois. Le financement pour la réalisation de ces travaux est d’une valeur de 11,5 M$.

Le projet vise le remplacement d’infrastructures souterraines vétustes, la reconstruction de la structure de chaussée et des trottoirs en pavés de béton, l’aménagement de fosses de plantations et l’installation de mobilier urbain.

Puisque les travaux se prolongeront jusqu’à la fin de l’automne 2022, l’arrondissement promet que les commerces seront accessibles pour les piétons «en tout temps» et que le projet de piétonnisation estivale de la rue Ontario s’imbriquera dans le chantier en cours.

«La section de rue qui sera en chantier en 2022 fera l’objet de stratégies assurant la continuité du parcours tout en s’adaptant aux obstacles et contraintes traversés», précise la chargée de communication de MHM, Jeanne Fournier.

Une attention particulière sera portée à la préservation de la trame esthétique incluant la piétonnisation dans la zone de travaux, ajoute-t-elle.