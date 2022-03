Place aux piétons et vélos sur Peel, une seule voie pour les voitures

La rue Peel sera complètement métamorphosée. La Ville de Montréal investira 108 M$ afin de la transformer en une artère à sens unique vers le nord. L’espace restant sera utilisé pour élargir les trottoirs, aménager un réseau express vélo (REV), installer des terrasses et planter des arbres.

Les travaux toucheront la portion de la rue entre le boulevard René-Lévesque Ouest et la rue Sherbrooke Ouest. «Le projet de réaménagement retenu pour la rue Peel s’inscrit parfaitement dans notre vision, qui vise à faire du centre-ville le plus beau et le plus vert en Amérique du Nord, commente la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Avec un investissement majeur de 108 M$, c’est le cœur économique de la Ville qui sera transformé grâce à des aménagements signatures afin de créer une ambiance unique, pour le bonheur des travailleurs, des résidents et des touristes.»

La population avoisinante et les commerçants ont été consultés avant le lancement du projet, indique-t-on.

Plus de détails à venir