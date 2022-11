Une piétonne happée par un véhicule dans Hochelaga-Maisonneuve

Vers 10h10 ce matin, une collision a eu lieu entre une piétonne et un véhicule, à l’intersection des rues Beaubien et Saint-Denis dans Hochelaga-Maisonneuve.

Selon les renseignements du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM), la victime, une femme de 89 ans, a été transportée au centre hospitalier dans un état critique alors que le conducteur a été traité en état de choc sur les lieux.

Le véhicule circulait direction Ouest sur la rue Beaubien et en voulant tourner à gauche direction Sud sur Saint-Denis, il aurait heurté la victime qui circulait à pied direction Est sur Beaubien.

Un périmètre de sécurité a été érigé. La rue Saint-Denis est fermée entre le rue Bellechasse et Saint-Zotique. Et la rue Beaubien est fermée entre Drolet et Saint-Vallier. C’est le module d’enquête collision du SPVM, qui sera désormais responsable de la scène.