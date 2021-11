Faire briller la gastronomie locale

L’étudiante Brianna Tiberi a terminé au deuxième rang d’une compétition culinaire de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) en partenariat avec Le Porc Show. Celle qui désire devenir cheffe de cuisine accorde une place importante aux aliments du Québec dans ses plats.

Le Porc Show est organisé par l’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC) et il réunit depuis six ans tous les partenaires de la filière porcine. Depuis 2016, Le Porc Show collabore avec les étudiants du programme Signature ITHQ Cuisine supérieure.

C’est dans le contexte de ce partenariat qu’a eu lieu récemment le Concours de la relève culinaire Le Porc Show. Les étudiants devaient mettre en valeur deux coupes différentes de porc dans des plats qui étaient évalués par des juges invités. Les trois meilleures équipes se sont partagé un prix de 3000$.

La compétition cette année consistait à concocter des plats créatifs avec le carré de porc et le rib tips. Cette dernière coupe peut être décrite comme une petite section des côtes levées. «Personne ne savait comment le cuisiner. Tout le monde connaît les ribs mais les rib tips, il a fallu faire beaucoup de recherche pour voir quel était la meilleure cuisson et les meilleures saveurs à mettre de l’avant», décrit Brianna Tiberi.

Avec son coéquipier Julien Bélair, ils ont cuisiné des raviolis. «Pour nous, c’était comme un sachet de porc, mais pour les juges c’était plus un ravioli. On a compris que la découpe est extrêmement importante», relate l’étudiante.

Le duo était très fier du plat de carré de porc qu’ils ont servi aux membres du jury. La viande avait d’abord été cuite sous vide puis saisie, accompagnée de champignon pour aller chercher le goût terreux ainsi que d’autres condiments pour balancer le côté sucré et le salé.

Les cuisiniers étaient nerveux lors du concours puisqu’il s’agissait d’une première compétition culinaire pour tous les deux. «On était stressé et finalement on a eu la deuxième place. C’est bien, mais on cherchait vraiment la première place. On apprend de nos erreurs et on va réessayer», raconte Mme Tiberi. Deux autres concours attendent les étudiants de ce programme de l’ITHQ, l’un avec du yogourt et l’autre avec du poisson.

Les produits locaux sont importants pour mettre en valeur notre région et représenter le Québec et ses éleveurs. Brianna Tiberi

Passion

Brianna Tiberi a 27 ans et elle est originaire de Verdun. Après avoir complété un baccalauréat en psychologie il y a quelques années, elle a décidé de changer de cap. «Toute ma vie, j’ai adoré la cuisine. Je pense à la cuisine chaque jour, je rêve à des plats, je sais que c’est ma passion», affirme-t-elle.

Pour l’étudiante, il est important d’utiliser des produits locaux en restauration afin de mettre en valeur la région où l’on habite. Après ses études, Mme Tiberi souhaite devenir cheffe de cuisine. Elle rêve même de collaborer avec des organismes qui travaillent avec des personnes atteintes de déficiences intellectuelles afin de les engager dans sa brigade. Elle croit que son bagage en psychologie et sa passion seront des atouts pour son projet.

Pour l’instant, afin de gagner sa vie pendant ses études, Brianna Tiberi travaille à son compte. Elle a créé une page Instagram qui s’intitule Food, if you want it et qui propose un menu santé abordable chaque semaine.