Appel aux triathloniens

Le Triathlon de Verdun sera de retour le dimanche 14 août, pour son 25e anniversaire.

Pour l’occasion, athlètes aguerris, débutants et enfants se rejoindront au Natatorium, sur le boulevard LaSalle, pour donner le ton à une journée axée sur l’activité physique et le plaisir.

Les participants s’élanceront dans un enchaînement de natation, de vélo et de course à pied.

Selon l’âge et la catégorie des participants, la séquence de natation est offerte en eau libre, dans le fleuve Saint-Laurent, ou en piscine, au Natatorium.

Le Triathlon de Verdun accueillera également une épreuve de Duathlon pour les citoyens âgés de 16 ans et plus. Cette discipline est composée d’un enchaînement de trois segments: course, vélo, puis une deuxième portion de course à pied.

Le parcours verdunois est d’ailleurs reconnu sur le circuit de Triathlon Québec.

Pour les néophytes, un atelier de formation et d’initiation sera offert la veille, le samedi 13 août, derrière la Natatorium.

Cette clinique permettra aux nouveaux adeptes de déboulonner quelques mythes liés au triathlon. Le parcours et les règlements de la compétition y seront également abordés.

Il est possible de s’inscrire jusqu’au mercredi 10 août avant minuit, et les organisateurs sont toujours à la recherche de bénévoles.