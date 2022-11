Célébrer et démocratiser le rock chez les jeunes

Des jeunes Verdunois feront vibrer le Benelux au rythme de chansons rock, le 11 décembre prochain à 15h.

Les membres de la cohorte 2022 du programme parascolaire ROCK LIBRE, d’Immersion Rock Montréal, y présenteront leur spectacle de fin d’année. Parents, amis, amateurs de rock et Verdunois sont invités à venir découvrir le talent indéniable de la relève musicale, et ce, dans une ambiance conviviale et festive.

Chaque billet vendu ira directement à l’organisme Immersion Rock Montréal afin de leur permettre de poursuivre leur mission et de continuer de rendre accessible au plus grand nombre de jeunes, l’apprentissage de la musique en groupe avec des coachs professionnels.

Située à Verdun, à quelques pas de la Promenade Wellington, Immersion Rock Montréal permet à des jeunes de 7 et 17 ans de développer leur estime de soi, leur concentration, leur dextérité et les encourage à se dépasser continuellement. Des enfants y apprennent la guitare, la basse, le clavier, la batterie et le chant, notamment. Les billets pour le spectacle de fin d’année sont vendus directement en ligne.