Une nouvelle remorque à vélo à la disposition des Verdunois

On peut trouver des remorques à vélo à Verdun, mais également dans Ahuntsic, Rosemont et Le Plateau-Mont-Royal.

Les citoyens de Verdun peuvent maintenant laisser leur automobile à la maison pour aller faire leurs emplettes. Le 4 novembre dernier, une nouvelle remorque à vélo a été rendue disponible gratuitement, afin d’offrir une nouvelle option en matière de mobilité à la communauté verdunoise. Pour réserver une plage horaire, il suffit de s’inscrire en ligne.

Joaquim Filipe est l’un des citoyens ayant permis la réalisation du projet. C’est à la suite d’un atelier avec les jeunes du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Verdun que l’idée a germé dans sa tête.

«Cet été, on a fait un projet avec le CJE de Verdun pour que les jeunes puissent faire de la réparation de vélo et on n’avait pas de local pour mettre notre matériel, donc pour ne pas déplacer une voiture, on s’est dit qu’avoir des remorques à vélo serait génial», indique Joaquim Filipe.

Il a ensuite contacté l’organisme LocoMotion, qui avait déjà déployé des remorques du genre ailleurs à Montréal, dans Ahuntsic, Rosemont et Le Plateau-Mont-Royal, notamment. LocoMotion réalise plusieurs initiatives citoyennes pour rendre les quartiers mobiles et solidaires. Après avoir vu le projet verdunois accepté, M. Filipe a participé à la fabrication de remorques à vélo. L’une d’elles fut baptisée «René», puis attribuée à Verdun.

Gracieuseté: LocoMotion Verdun

Gracieuseté: LocoMotion Verdun

Gracieuseté: LocoMotion Verdun

Gracieuseté: LocoMotion Verdun

«On a contacté l’Arrondissement et ils sont emballés par le projet. Ils nous ont permis de laisser la remorque proche de la mairie, juste à côté de la station de métro Verdun. C’est un endroit central, c’est parfait», explique Joaquim Filipe.

À Verdun, ça a démarré avec la remorque parce que j’ai proposé l’idée avec un autre citoyen, mais ça aurait très bien pu être autre chose comme le prêt de vélos électriques par exemple. Joaquim Filipe, citoyen verdunois derrière l’initiative de remorque à vélo à Verdun

Réinventer nos manières de se déplacer

L’initiative à caractère environnemental vise à inciter la population à choisir des modes de transport autres que l’automobile, dans l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Joaquim Filipe et les quatre autres membres du comité citoyen Locomotion de Verdun tentent notamment de développer une offre de vélos-remorques en libre-service dans le secteur. Le comité est d’ailleurs à la recherche d’autres citoyens qui souhaitent s’impliquer dans le projet.

«On veut que ça se développe encore plus. Locomotion, ce qu’ils font, c’est qu’ils viennent vers les citoyens et leur demandent leurs besoins. Il n’y a pas mieux que les citoyens pour connaître les besoins qu’il y a dans un quartier», conclut Joaquim Filipe.