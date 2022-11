Hommage aux combattants de Verdun, d’hier à aujourd’hui

Un nouveau muret a été inauguré à la place commémorative du parc du Souvenir à Verdun, vendredi après-midi. Cette initiative a été réalisée par l’Arrondissement afin de rendre hommage aux vétérans verdunois.

La mairesse Marie-Andrée Mauger, les membres du conseil d’arrondissement, la députée provinciale Alejandra Zaga-Mendez, ainsi que le député fédéral de LaSalle-Émard-Verdun et ministre de la Justice et procureur général du Canada David Lametti étaient sur place pour procéder à l’inauguration du muret et des nouveaux aménagements réalisés autour du Mémorial de la Victoire.

Élus, vétérans, membres des forces de l’ordre étaient réunis vendredi après-midi pour l’inauguration d’un muret commémoratif et des améliorations au parc du Souvenir.

La mairesse de Verdun Marie-Andrée Mauger avec le député de LaSalle-Émard-Verdun et ministre de la Justice et procureur général du Canada David Lametti.

Marie-Andrée Mauger, Sterling Downey etDavid Lametti avec des membres des forces de l’ordre.

Le Mémorial de la Victoire, au parc du Souvenir à Verdun.

«Dans les deux guerres mondiales, Verdun a eu le plus haut taux de participation volontaire per capita, dans les trois services de l’armée, à travers tout le Canada. On a envoyé le plus haut pourcentage de soldats au pays», a expliqué le conseiller de Ville, Sterling Downey.

«Le muret qu’on inaugure aujourd’hui, c’est pour les vétérans d’aujourd’hui. Ceux qui ont 25 ou 30 ans. Les vétérans, les membres du SPVM et des services d’incendie de Montréal, c’est pour tout le monde, pour les infirmières aussi. L’importance de reconnaître le service des gens et de la lourdeur qu’ils portent, c’est aussi pour leur famille. Il ne faut jamais oublier», poursuit M. Downey, lui-même fils de vétéran.

Le nouveau muret vient embellir et ceinturer l’espace autour du Mémorial de la Victoire pour mieux mettre en valeur cette œuvre d’art qui rend hommage aux anciens combattants de Verdun. Le nom du parc et un extrait du poème Pour les soldats oubliés de Robert Laurence Binyon sont inscrits discrètement sur le muret. Par ailleurs, le pavé a été entièrement refait pour rendre cet espace commémoratif davantage attrayant et accessible. Le projet a bénéficié d’une aide financière de 25 000 $ du ministère des anciens combattants.

«Ces améliorations visent à rendre hommage aux anciens combattants, vétérans et réservistes du passé et du présent, aux hommes et aux femmes toujours en devoir et qui défendent leur patrie», a indiqué la mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger.

De Vimy à Verdun

Un chêne de Vimy, offert par l’Honorable David Lametti, a été planté à proximité du cénotaphe des anciens combattants.

Un chêne de Vimy a été planté aux abords du Mémorial de la Victoire, au parc du Souvenir à Verdun.

Photo: Clément Gaboury / Métro Média

Ce chêne est un élément important du projet et revêt une signification particulière. En effet, durant la Première Guerre mondiale, le lieutenant Leslie Miller aurait ramassé des glands de chênes après la bataille de la crête de Vimy et les auraient replantés sur ses terres en Ontario. À partir de ces glands, plusieurs arbres ont poussé et ont été plantés au Canada et à la crête de Vimy. Ce chêne en serait un descendant et rend hommage aux anciens combattants et aux vétérans de Verdun.