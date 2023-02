Hôpital de Verdun: les travaux débutent dans les urgences

Les urgences de l’hôpital de Verdun seront rénovées durant les six prochains mois, ce qui entraîne des changements d’organisation. Depuis le 6 février, une partie des urgences a déjà déménagé.

Les rénovations se déroulent en cinq phases. Chaque phase se concentre sur une partie du service des urgences. Cette zone est déménagée dans un autre secteur pour le temps des travaux.

Actuellement, c’est la première phase des travaux qui a déjà entraîné le déménagement provisoire d’une zone. Cette phase devrait se terminer le 14 mars 2023.

Les dates des quatre autres phases n’ont pas été rendues publiques. L’hôpital précise avoir mis en place des mesures d’atténuation, dont une cloison étanche entre les urgences et les zones en travaux.

De plus, les travaux bruyants seront effectués entre 7h et 20h tous les jours. L’établissement prévient la population que des vibrations et de fortes odeurs pourraient être engendrées par les travaux.