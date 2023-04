Refonte majeure du réseau d’autobus de L’Île-des-Sœurs

La 176 Berlioz offrira un lien direct et fréquent vers la station Île-des-Soeurs du REM.

Nouvelles lignes, changement de tracés et d’horaires, abolition de lignes existantes: le réseau d’autobus de L’Île-des-Sœurs (L’IDS) sera l’objet de modifications importantes en vue de l’arrivée du REM.

«On change complètement le portrait de la mobilité à L’IDS», a lancé le président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM), Éric Alan Caldwell, en conférence de presse.

Cette refonte du réseau sera déployée à la fin du printemps, dès que le REM sera mis en service, a-t-il précisé.

Tous les secteurs de L’IDS seront désormais desservis par autobus, et ce, dans toutes les directions. Toutes les lignes offriront une correspondance à la station Île-des-Sœurs du REM. Les liens directs par autobus vers le secteur Wellington/De L’Église de Verdun et le centre-ville seront également maintenus. «C’est une nette amélioration du service», s’est réjouie la mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger.

Ça va nous permettre d’accéder à un éventail de destinations dans des temps plus rapides qu’en voiture. Marie-Andrée Mauger, mairesse de Verdun

Plus de 60% des déplacements sur l’IDS sont effectués en voiture, a noté la mairesse Mauger. La refonte du réseau d’autobus est donc «l’occasion en or» de délaisser l’automobile, selon ses dires.

Rappelons que les usagers qui empruntent le réseau d’autobus et le REM pour se déplacer sur l’Île de Montréal n’auront à détenir qu’un seul titre de transport, pour la Zone A, en vertu de la nouvelle grille tarifaire de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Ceux qui feront l’aller-retour entre l’IDS et Brossard devront également détenir un titre pour la Zone B.

Le réseau d’autobus qui sera déployé à L’Île-des-Soeurs lors de la mise en service du REM. Gracieuseté.

Deux nouvelles lignes fréquentes vers le REM

Principaux changements de la refonte, deux nouvelles lignes seront déployées pour offrir un lien direct vers le REM.

La 172 Chemin-Du-Golf circulera du lundi au vendredi, aux 10 minutes en période de pointe et aux 20 minutes le reste du temps. La ligne desservira les résidents vivant près du boulevard de L’Île-des-Sœurs, du boulevard Marguerite-Bourgeoys et du chemin du Golf.

De son côté, la 176 Berlioz sera en fonction tous les jours, à une fréquence de 8 à 10 minutes aux heures de pointe et de 20 minutes pour le reste de la journée. Elle desservira le secteur plus au sud de, L’Île.

Par ailleurs, des lignes existantes — la 12 Île-des-Soeurs et la 168 Cité-du-Havre — seront modifiées. L’horaire de la 12, qui se rend jusqu’à la station De L’Église, demeurera inchangé, mais le trajet sera modifié pour se rendre jusqu’au REM et jusqu’à l’extrémité de la Pointe-Sud. La fréquence de la 168 sera revue à la baisse, puisque le REM prendra une grande part de l’achalandage vers le centre-ville. Cette ligne se rendra désormais également jusqu’à l’extrémité de la Pointe-Sud et jusqu’à la station Lucien-L’Allier, en circulant dans les deux directions sur rue Berlioz.

Finalement, deux lignes existantes, la 21 Place du Commerce et la 178 Pointe-Nord/Île-des-Sœurs seront abolies.