Des stationnements supplémentaires à Verdun cet été

L’Agence de mobilité durable prendra en charge plus de stationnements hors rue à Verdun à partir de juillet. Cette responsabilité provient d’un accord avec la Ville de Montréal pour gérer de nouveaux stationnements municipaux, un changement qui vise à harmoniser les pratiques.

Il introduira des frais de stationnement de courte durée et des permis mensuels pour deux sites. Le premier se situe sur le boulevard Lasalle Est, entre l’Église et Galt. Le second se trouve entre les rues Wilibrord et la 1re avenue sur le même boulevard.

L’Agence souhaite aussi améliorer l’expérience des utilisateurs de ces stationnements. C’est pourquoi elle permettra les paiements via l’application mobile P $ Montréal. Le système de paiement passera «de Payez-Affichez à Payez-Partez» pour les terrains suivants: sur le boulevard Gaétan-Laberge, entre l’Église et Hickson, sur la 4e avenue entre Wellington et Verdun, et sur la rue Gordon entre Wellington et Verdun.

Des aménagements sont prévus sur ces terrains pour améliorer leur durabilité et l’expérience des utilisateurs.

Le directeur général de l’Agence de mobilité durable, Laurent Chevrot, estime que cette nouvelle gestion offrira plus de places de stationnement disponibles. Il y aura aussi plus de diversité dans les options de stationnement de courte durée ou mensuelle. L’Agence envisage d’ajouter des équipements ou des stationnements réservés pour la mobilité durable et partagée.