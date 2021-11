80 ans pour l’aéroport Montréal-Trudeau

Edgar Rouleau (à gauche) et Phillipe Rainville, PDG d’ADM (à droite)

Aéroports de Montréal (ADM) a planté un chêne à l’Arboretum de Dorval afin de souligner les 80 ans de l’aéroport Montréal-Trudeau (YUL).

Le maire sortant de la Cité de Dorval, Edgar Rouleau, et le président-directeur général d’ADM, Phillipe Rainville ont participé à la plantation de l’arbre.

«ADM est soucieuse de remplir son rôle de moteur économique pour la ville depuis fort longtemps. Nous continuerons notre travail avec la ville afin d’assurer un équilibre essentiel entre les activités aéroportuaires et le bien-être de la collectivité», a déclaré M. Rainville.

Il est important de noter que les enjeux concernant la proximité de l’aéroport international et de la Cité ont été mentionnés à répétition par les candidats dans la course électorale municipale qui s’est terminée le 7 novembre. Les candidats et les résidents ont particulièrement partagé leur mécontentement face au bruit des avions à toute heure de la journée.

Développé par le Service des loisirs et culture de Dorval, l’Arboretum du parc de la paix compte plus de 200 arbres différents ayant été plantés en l’honneur ou en mémoire de citoyens ou d’événements. Le parc est situé sur les terrains entourant le Centre communautaire Sarto-Desnoyers, la bibliothèque ainsi que sur ceux au sud de l’Aréna Dorval.