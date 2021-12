Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île est prêt pour Omicron

Le variant de la COVID-19 en provenance de l’Afrique du Sud, nommé Omicron par l’Organisation mondiale de la santé, est arrivé au Québec. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal reste vigilant devant cette nouvelle menace.

«Nous continuons d’appliquer rigoureusement les mesures de prévention et de contrôle des infections dans l’ensemble de nos installations», rapporte l’agente d’information du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île, Hélène Bergeron-Gamache.

D’ailleurs, une augmentation des cas et des hospitalisations sur le territoire de l’Ouest-de-l’Île a été observée depuis quelques semaines, comme sur le reste du réseau, souligne Mme Bergeron-Gamache.

D’ici les deux prochaines semaines, les experts du gouvernement dévoileront une analyse du variant Omicron. L’échappement vaccinal, soit l’efficacité des vaccins administrés au Québec contre ce nouveau variant, sera notamment déterminé.

«Ce n’est pas encore confirmé que le variant est capable de passer à travers les vaccins, donc avant de prendre des décisions très importantes par rapport à la vaccination, il faut comprendre quel est l’échappement vaccinal», a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors d’une conférence de presse la semaine dernière.

De son côté, Santé Montréal se prépare prudemment et accentue les dépistages, les enquêtes épidémiologiques et les isolements au besoin pour suivre au mieux la situation, a annoncé la directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin.

Même s’il y a peu d’information sur la dangerosité du variant Omicron, la Dre Drouin adopte «l’angle de la prudence». Elle salue d’ailleurs les mesures fédérales ont amené les frontières canadiennes à fermer face aux pays touchés par ce variant. La Dre Drouin rappelle par ailleurs que l’on doit se préoccuper de la vaccination mondiale.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île surveille la situation du variant Omicron de très près. Bien que les autorités ne détectaient qu’un seul cas en date du 6 décembre au Québec, nous devrons rester vigilants. Hélène Bergeron-Gamache, agente d’information du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île

Vaccination des enfants

Le port du masque, le lavage des mains, le respect de la distanciation et la vaccination sont les meilleurs moyens pour éviter la transmission de la COVID-19, rappelle le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île. D’ailleurs, la campagne de vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans va bon train.

Les parents peuvent prendre rendez-vous pour leurs enfants depuis le 24 novembre. Plus de 3000 enfants ont déjà reçu une première dose et plus de 8000 rendez-vous ont été réservés dans les sites de vaccination du territoire du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île.

Pour plus d’information sur l’évolution de la situation concernant la COVID-19, la campagne de vaccination, le dépistage et l’évaluation, visitez le site web du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île.

