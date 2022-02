Plusieurs anciens Lions du Lac Saint-Louis aux Jeux olympiques

Le gardien de but Devon Levi de Dollard-des-Ormeaux.

L’équipe de hockey les Lions du Lac Saint-Louis est bien représentée aux Jeux olympiques de Pékin. Quatre anciens joueurs de l’équipe montréalaise et un entraîneur-chef ont été sélectionnés pour se joindre à l’équipe canadienne masculine.

L’organisation de l’Ouest-de-l’Île se réjouit du succès de ses anciens joueurs.

«Cela montre que la région du Lac Saint-Louis a toujours été à l’avant-garde du développement des joueurs et nous sommes confiants que ce succès se poursuivra dans les années à venir», estime le directeur général des Lions, Erasmo Saltarelli.

Les anciens

Le gardien de but Devon Levi de Dollard-des-Ormeaux rejoint la formation de Hockey Canada. Levi a joué pour les Lions de 2016 à 2019. Il a également porté l’uniforme du Canada au Championnat mondial de hockey junior des moins de 20 ans en 2021, où il a aidé son équipe à remporter la médaille d’argent. Il a été le choix de septième ronde des Sabres de Buffalo en 2020 et poursuit son parcours avec les Huskies dans la National Collegiate Athletic Association (NCAA), où il est candidat au trophée Hobey-Baker, remis au meilleur jouer de la ligue.

À la défense, Maxim Noreau de Montréal est un vétéran des Jeux olympiques: il a remporté la médaille de bronze en portant les couleurs du Canada à Pyeongchang, en 2018. Il continue sa carrière de hockeyeur dans la Ligue nationale A, en Suisse, avec les Lions de Zurich. Il sera le capitaine adjoint de l’équipe canadienne lors des Jeux de Pékin.

L’ancien défenseur des Canadiens Mark Barberio, originaire de Montréal, a joué avec les Lions du Lac Saint-Louis lors de la saison 2005-2006 avant d’être sélectionné dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Barberio a remporté la coupe du Président en 2010 avec les Wildcats de Moncton. Après avoir participé à 272 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH), il évolue aujourd’hui avec les Ak Bars de Kazan dans la Ligue de hockey continentale (KHL).

Mark Barberio portant l’uniforme de l’Avalanche du Colorado.

Archives

Toujours à la défense, Jason Demers de Dorval a joué au niveau Midget Espoir avec les Lions lors de la saison 2003-2004. Il a disputé 699 matches dans la LNH avec les Sharks, les Stars, les Panthers et les Coyotes. En 2013, Demers a remporté la Coupe Spengler avec le Canada et la médaille d’argent au Championnat mondial de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) en 2017. Il est le coéquipier de Barberio chez les Ak Bars de Kazan.

David Desharnais, dans l’uniforme des Canadiens de Montréal, et Jason Demers, portant les couleurs des Panthers, seront coéquipiers aux Jeux olympiques 2022.

Archives

En plus de ces joueurs, les Lions fournissent également l’ancien entraîneur-chef Blair MacKasey. M. MacKasey occupe maintenant le poste de directeur du personnel des joueurs à Hockey Canada. Après son passage chez les Lions, il a été entraîneur-chef dans la LHJMQ puis directeur du personnel et du recrutement pour le Wild du Minnesota et les Coyotes de l’Arizona dans la LNH.

Nous sommes très fiers de voir des anciens Lions nous faire rayonner sur la scène internationale. L’idée de les voir jouer dans l’uniforme du Canada est très excitante. Erasmo Saltarelli, directeur général des Lions

Eric Staal sera capitaine

Staal, qui a patiné pour le Tricolore lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley en 2021, portera le «C» à Pékin. Il sera épaulé de deux autres anciens des Canadiens de Montréal, David Desharnais et Maxim Noreau.

«David et Maxim, qui sont de grands meneurs et d’excellents joueurs, méritent cet honneur. Tout le groupe se réjouit de pouvoir faire partie d’Équipe Canada, et nous avons hâte de compétitionner pour l’or», a déclaré Staal par communiqué.

Au total, trois joueurs sont de retour pour leur deuxième participation aux Jeux et 21 représenteront le Canada pour la première fois.

Shane Doan sera le directeur général de l’équipe olympique masculine et Claude Julien, l’entraîneur-chef.