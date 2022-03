Consultation sur un projet de 40 logements abordables du Vieux-Lachine

Jusqu’au jeudi 24 mars, il est possible d’émettre ses commentaires sur un projet immobilier de 40 logements abordables situé dans le Vieux-Lachine, dans le cadre d’une consultation publique écrite organisée par l’arrondissement.

Selon l’initiative du promoteur Village Urbain, le bâtiment de quatre étages sera situé au 2225, rue Notre-Dame, sur le terrain de l’ancien commerce Vitrerie Lachine, dont le bâtiment sera détruit. Les logements sont subventionnés par le programme AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec.

Un document préparé par l’administration lachinoise permet d’observer les plans architecturaux et les illustrations du projet, dont le design a été conçu par Sid Lee Architecture. Son étude est requise en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).

La Direction de l’aménagement urbain et des services d’entreprises de l’arrondissement a émis un avis favorable sur le projet. Elle mentionne notamment «la création d’aménagements paysagers épousant la topographie et la forme du site», «l’amélioration de l’image générale du secteur» et «la plantation d’arbres et de végétaux dans toutes les cours […] la création d’espaces conviviaux pour les usagers et la réduction de l’effet des îlots de chaleur sur le site».

Une séance d’information a été présentée par le promoteur le 16 mars dernier. Une section questions-réponses a été ajoutée à la page web du projet en ce sens.

Pour s’exprimer sur le projet, il faut transmettre ses commentaires par courriel à l’adresse lachinegreffe@montreal.ca ou en téléphonant au 311. Les commentaires doivent être reçus au plus tard le 24 mars à 23h59.

La cohabitation communautaire

Il s’agit du premier projet du promoteur Village Urbain, qui souhaite développer des projets de cohabitation abordable où une grande place est accordée aux espaces communs. On y retrouverait des cuisines communes mieux équipées, des espaces de bureau, des chambres pour invités et des espaces extérieurs, tous disponibles pour les résidents.

Dans une entrevue avec Métro en décembre dernier, la directrice générale de Village Urbain, Estelle Le Roux, expliquait que l’objectif premier de l’organisme sans but lucratif était de «lutter contre l’isolement social, que ce soit à Montréal ou en région».