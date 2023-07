Les parcs de Lachine et Dorval, pour prendre une bouffée d’air frais

Les résidents de Dorval et de Lachine ne manquent pas d’espaces verts où décompresser ou organiser des barbecues en famille.

Bien que de nombreux parcs, tels que Père-Marquette, Summerlea, Stoney Point, du Millénaire ou Pine Beach, se situent aux abords du fleuve, une quantité considérable d’espaces verts tout aussi agréables sont accessibles au cœur de ces municipalités. L’un de ces îlots de verdure est le très sportif et dynamique parc LaSalle de Lachine, à l’intersection de la rue Victoria et de la 10e Avenue, qui compte une piscine, des jeux d’eau et modules pour les enfants, un centre de tennis, un parc de planches à roulettes et un terrain de baseball. On peut d’ailleurs y emprunter gratuitement des équipements sportifs.

Du côté de Dorval, le parc Saint-Charles, situé à l’intersection de Bord-du-Lac et Saint-Charles, est actuellement à la table à dessin pour être rénové et réinventé de façon à être inclusif et accessible au plus grand nombre. Les développements du projet sont à suivre de près, puisque la Cité propose des installations flambant neuves à la fine pointe des techniques d’aménagement contemporaines. Pour un environnement plus calme, le parc Windsor, à l’intersection du boulevard Fénelon et de l’avenue Dawson, offre quant à lui des aires de jeu pour enfants, incluant une tyrolienne et un terrain de balle-molle, le tout sous le regard fleuri d’une mosaïculture changeant année après année. Plus au sud, à la hauteur du croissant Violet, se situe le parc Ballantyne, reconnu pour son centre aquatique, qui comprend une piscine extérieure avec toboggans et une pataugeoire. En plus des bains libres, une panoplie d’activités aquatiques telles que de l’aquaforme, des cours de natation ou des sports compétitifs y sont aussi pratiquées (inscription sur le site Web de la Cité de Dorval).

Maison du brasseur Quelques organismes ainsi que les bureaux de la Direction de la culture, du sport des loisirs et du développement social sont situés dans cette ancienne résidence autrefois habitée par le propriétaire de la brasserie Dawes. La maison agit aussi à titre de billetterie pour le centre culturel l’Entrepôt, situé à la porte d’à côté. Certaines de ses pièces peuvent être louées dans le cadre de célébrations ou d’activités spéciales. C’est aussi un lieu de rendez-vous pour certains ateliers culturels.

L’Entrepôt L’Entrepôt est un lieu de rendez-vous culturels qui n’a pas son pareil à Lachine. Partie intégrante du complexe Guy-Descary, ce vieux bâtiment de pierre à l’allure champêtre propose une offre diversifiée d’activités, allant de projections à des expositions. Une scène de spectacle y est même aménagée pour des pièces de théâtre ou des nuits de comédie. L’Entrepôt a été construit vers 1860 pour abriter les tonneaux de l’ancienne brasserie Dawes, et présente maintenant des expositions aussi intéressantes que variées.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.