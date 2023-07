Les rives du lac Saint-Louis, pour se balader au bord de l’eau

Les rives du lac Saint-Louis, accessibles depuis le boulevard Saint-Joseph, constituent une attraction estivale de choix pour les amateurs de sports nautiques, de pêche, de promenades et de vélo.

On y trouve en effet une piste cyclable impeccablement aménagée tout au long des rives. Liant Lachine à Dorval et à LaSalle, la piste est reconnue comme l’une des plus belles de Montréal en raison de sa vue imprenable sur le fleuve. Pour les piétons, des promenades traversant les différents parcs et espaces verts sont aussi aménagées sur les berges.

Tant les pistes cyclables que les sentiers sont d’ailleurs librement accessibles à quiconque cherche à s’activer en toute quiétude en profitant de la fraîcheur d’un plan d’eau à proximité. Des petits belvédères, des sculptures et autres sites d’intérêt parfois historiques parsèment les paysages de la piste cyclable, où la verdure est omniprésente.

Parmi les espaces verts que traversent les sentiers et pistes cyclables, on trouve le parc des Écluses, où se situe le lieu historique national du Canal-de-Lachine, à l’embouchure du célèbre canal du même nom. On peut y emprunter une navette fluviale pour explorer la région par les eaux dans le plus grand romantisme, ou alors camper sur le site, faire du kayak, de la pêche ou du canot.

Il s’agit d’un point de départ tout désigné pour faire des activités nautiques sur le fleuve. Les camions de cuisine de rue de l’Association des restaurateurs de rue du Québec y sont aussi de passage pendant les fins de semaine de mai à octobre, au grand plaisir des gourmands. À proximité, on peut aussi se promener dans le parc de l’île Monk, sur la promenade Père-Marquette et dans le parc Saint-Louis, fameux pour son phare et ses couchers de soleil.

Parc Pine Beach Détrompez-vous, il ne s’agit pas d’une plage californienne de sable blanc, mais ce site n’en est pas moins agréable pour les amateurs de sports nautiques. Des kayaks, pédalos et planches à pagaie y sont loués pour partir à l’exploration du lac Saint-Louis. Si vous possédez déjà une embarcation, une rampe de mise à l’eau est aussi mise à la disposition des citoyens. Des spectacles musicaux et du théâtre y ont lieu pendant la saison estivale.

Phare de Lachine Rappelant aisément les villages côtiers, ce petit phare rouge et blanc guettant le lac Saint-Louis des quais de Lachine offre un charmant havre de paix dans une ambiance cinématographique qui plaira aux photographes. Le parc Saint-Louis, situé à deux pas du phare, est aussi l’un des meilleurs endroits où pique-niquer à Lachine. Il plaira aussi aux pêcheurs souhaitant mettre leur ligne à l’eau et se prélasser paresseusement au soleil.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.