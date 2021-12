Conseil d’arrondissement en bref | novembre 2021

L’administration récemment élue a tenu sa première séance du conseil d’arrondissement le 25 novembre. Il s’agissait d’un début pour la mairesse Nancy Blanchet dans ses nouvelles fonctions. C’était également la première séance des conseillers Daniela Romano, Benoît Auger et Michel Noël.

La conseillère de ville Laura Palestini a, quant à elle, été nommée mairesse suppléante. Richard Deschamps et Josée Troilo, eux aussi membres dans la précédente administration, complètent les élus de l’Équipe LaSalle.

Réfection de chalets

L’administration Blanchet a accordé un contrat de réfection du chalet Éloi-Viau d’une valeur de 624 000$ à l’entreprise Procova Inc. Le chalet du 3e but, situé dans le complexe sportif du parc Riverside, se refait une beauté. Le projet prévoit le remplacement des panneaux en amiante au plafond de l’édifice, des fenêtres, de l’éclairage, des équipements de toilettes et de douches, et des casiers.

Le projet est financé à 50 % par la Ville, l’arrondissement déboursant le reste de la somme. Les travaux débuteront en décembre et s’échelonneront jusqu’à avril 2022. Un contrat de préparation des plans, de documents d’appels d’offres et de surveillance des travaux a également été accordé à G.AR. Consultants Inc. pour un projet similaire de réfection du chalet du parc Raymond.

Voirie

Le conseil d’arrondissement a autorisé une dépense additionnelle de 380 000 $ au contrat accordé à l’entreprise Cojalac Inc. pour des travaux de réfection de la chaussée, des trottoirs et de l’éclairage sur l’avenue Dollard, entre Jean-Brillon et Salley. Cette décision fait porter le montant total du projet à près de 5,0 millions.

La majoration des dépenses provient de la construction d’un premier tronçon d’une conduite d’eau potable sur les lieux des travaux. Cet ajout faisait initialement partie d’un projet de construction d’une conduite d’eau entre l’usine d’épuration d’eau Charles-J.-Des Baillets et la 90e avenue, déjà prévu pour 2022.

Ainsi, l’arrondissement prévoit qu’il n’aura pas à effectuer des travaux subséquents sur l’avenue Dollard en 2022, lors de la construction du reste du tronçon. Les travaux de voirie qui ont débuté en août doivent être achevés en juin 2022.

Infrastructures sportives

Le conseil a appuyé trois projets d’infrastructures sportives afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une aide financière des gouvernements du Québec et du Canada. Le premier est l’aménagement d’un «pôle sportif» au Cégep André-Laurendeau, d’un coût de 4,8 millions.

Le second projet consiste en la construction d’un terrain synthétique avec un système d’éclairage au Cégep André-Laurendeau. Ce terrain, estimé à 3,1 millions de dollars, serait adjacent à la future école secondaire présentement en construction et pourrait être utilisé par celle-ci.

Finalement, un troisième projet d’aménagement d’un terrain synthétique avec un système d’éclairage et une piste d’athlétisme dans le parc Cavalier-De LaSalle, d’un coût estimé à 7 millions a été appuyé par le conseil d’arrondissement.