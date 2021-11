Les LaSallois choisissent la continuité

Nancy Blanchet, dauphine de l’ancienne mairesse Manon Barbe, a été élue à la mairie d’arrondissement de LaSalle. Équipe LaSalle a réussi à faire élire tous ses candidats aux postes de conseillers de ville et d’arrondissement, en plus de la mairie. De façon claire, les LaSallois et les LaSalloises ont choisi une administration qui s’inscrit dans la continuité avec un parti qui compte «placer l’arrondissement au centre de ses décisions».

L’ancienne conseillère d’arrondissement de Sault-Saint-Louis a célébré sa victoire fracassante avec ses partisans au buffet Il Gabbiano, rue Lapierre. Rejointe dans son quartier général, Mme Blanchet explique sa victoire par une forte campagne sur le terrain, et par un désir de continuité de la part des électeurs. «Dans les huit dernières années, nous avons été à l’écoute des citoyens», résume-t-elle.

Comme priorités de son administration, Nancy Blanchet mentionne le transport collectif, le verdissement, et la sécurité de l’arrondissement. «Avant tout, nous voulons améliorer les services offerts aux citoyens, comme nous partageons leurs préoccupations.» La nouvelle mairesse espère collaborer avec la future administration Plante, en gardant en tête les intérêts de ses concitoyens.

Au moment de publier, la candidate de l’Équipe LaSalle récoltait 48,1% des voix avec 211 boîtes de scrutin dépouillées sur 218. Elle avait 4204 voix d’avance sur son plus proche rival Steven Laperrière, d’Ensemble Montréal, qui récoltait 20,2% des appuis. Jean-François Lefebvre, candidat de Projet Montréal, suivait de près avec 20,1%. Theodros Wolde de Mouvement Montréal recueillait 8,2 % des voix. Francisco Moreno, d’Action Montréal, fermait le bal avec 3,3 %.

Tous les postes de conseillers ont par ailleurs été remportés par l’Équipe LaSalle. À l’hôtel de ville, Richard Deschamps et Laura Palestini seront respectivement conseillers de ville pour les districts de Sault-Saint-Louis et de Cecil-P.-Newman. Les deux postes de conseillers d’arrondissement pour le district Sault-Saint-Louis seront occupés par Daniela Romano et par Benoit Auger. Pour le district Cecil-P.-Newman, ce sont Michel Noël et Josée Troilo qui siègeront au conseil d’arrondissement.