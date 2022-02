Des repas chauds livrés aux aînés grâce à la popote roulante

Tous les lundis matin, 10h, Rolande Dubeault rejoint son amie Joyce Widmer au Centre du Vieux Moulin pour leur tournée hebdomadaire de distribution de repas aux aînés de LaSalle.

«Moi, ça fait 13 ans que je fais ça, et Joyce, plus de 20 ans», révèle Mme Dubeault pendant qu’elle et sa fidèle chauffeuse s’activent à charger la vingtaine de repas chauds dans la voiture temporairement reconvertie en popote roulante.

La bénévole travaillait déjà au Centre du Vieux Moulin avant de prendre sa retraite. Elle affirme qu’il était tout naturel qu’elle continue de s’impliquer pour cet organisme qui souhaite améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus. «Ça m’occupe, ça me fait voir du monde. En plus, si ça peut aider un peu… », résume-t-elle humblement avant de prendre place au côté de Mme Widmer.

Durant les deux prochaines heures, les deux femmes livreront un morceau de pâté au saumon accompagné d’une sauce aux œufs, de légumes bouillis et d’un dessert à chacun des bénéficiaires de leur liste.

Un service important

Dans un arrondissement caractérisé notamment par le poids démographique de ses aînés, la popote roulante du Centre du Vieux Moulin est un service important. L’initiative, qui a pris de plus en plus d’importance au courant des 30 dernières années, rejoint maintenant une centaine de clients.

«Les bénéficiaires nous sont référés par le CLSC. Ce sont des aînés en perte d’autonomie, qui ont des pertes cognitives ou qui sont dans une situation qui peut avoir un impact sur leur nutrition», explique Émilie Laplante, coordonnatrice au développement social et communautaire du Centre du Vieux Moulin, en entrevue téléphonique.

Pour la modique somme de 5 $ par repas, ils peuvent avoir accès à ce service de livraison les lundis, mercredis et vendredis. Les mardis et jeudis, c’est CADRE, un autre organisme laSallois, qui prend le relais.

«Pour ceux qui ont besoin de repas le soir et la fin de semaine, nous offrons un service complémentaire de livraison de repas congelés», souligne Mme Laplante. Toute la nourriture est préparée dans les cuisines de l’organisme par les employés et les bénévoles.

Faire une différence

Sur le terrain, Mme Dubeault profite de sa tournée hebdomadaire pour s’enquérir de l’état de l’un des bénéficiaires et de son aidante. «Comment ça va aujourd’hui ?»

«Ça va assez mal, madame, répond une femme qui vient récupérer le plat de l’homme alité en arrière-plan et dont elle s’occupe. Sa condition ne s’améliore pas et aujourd’hui c’est moi qui suis malade.» La dame explique qu’au moins, la fiabilité du service offre un réconfort en ces temps difficiles.

Rolande Dubeault livre un repas à M. Brunet, un bénéficiaire de la popote roulante du Centre du Vieux Moulin.

Une affirmation avec laquelle M. Brunet, un autre bénéficiaire rencontré lors de la tournée, est pleinement d’accord. «Le repas est complet et la nourriture est toujours bonne. Ça aide aussi d’avoir un repas déjà prêt. Quand ce n’est pas le cas, j’ai moins tendance à manger», fait valoir l’homme qui habite seul.

Pour M. Duhamel, un client atteint de la maladie de Parkinson, ces mets préparés sont une vraie grâce. «J’ai beaucoup de misère à me déplacer ces temps-ci, confie-t-il, assis dans sa chaise, alors me faire à manger, vous pouvez imaginer…»

Si la bénévole du Vieux Moulin explique que certaines situations auxquelles elle fait parfois face sont crève-cœur, les rencontres créées et le sentiment d’accomplissement en valent la peine. «Je suis satisfaite si mes petits gestes peuvent aider à faire une différence.»