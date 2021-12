La DG du Vieux Moulin reçoit une médaille de l’Assemblée nationale

La députée Hélène David et la directrice générale du Centre du Vieux-Moulin, Hélène Lapierre

Hélène Lapierre, directrice générale du Centre du Vieux Moulin de LaSalle, a reçu une médaille de l’Assemblée nationale le 14 octobre dernier. Dans un communiqué, la députée de Marguerite-Bourgeoys, Hélène David, a tenu à lui rendre hommage en soulignant «la contribution remarquable de madame Lapierre au bien-être et à la qualité de vie de nos ainé.e.s lasallois.es».

C’est un honneur que la récipiendaire accueille avec gratitude. «On ne fait pas les choses pour recevoir des médailles dans la vie, mais c’est une belle reconnaissance pour moi et mon équipe, reconnaît Mme Lapierre. Ça rend fière.»

Avant tout, ce sont les liens tissés avec sa clientèle qui servent de carburant à la directrice générale de l’organisme LaSallois. «J’aime le milieu et son approche humaine, explique-t-elle. On doit faire preuve de créativité dans les projets qu’on met sur pied pour offrir un milieu de vie communautaire invitant pour les aînés.»

Une offre de services développée

Le Centre du Vieux Moulin de LaSalle a pour mission d’améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus sur son territoire.

Ayant pignon sur rue depuis 1977, le nombre de services qu’il propose n’a cessé d’augmenter au fil du temps. On compte, entre autres, le Café des aînés – fermé depuis le début de la pandémie de COVID-19 – qui offre normalement un lieu de socialisation pour ses bénéficiaires, le Moulin bus qui permet aux personnes isolées et en perte d’autonomie de se transporter et un service de popote roulante qui distribue des plats congelés, une façon de lutter contre l’insécurité alimentaire.

Plus récemment, la directrice et son équipe mettent présentement sur pied une nouvelle ligne téléphonique pour les aînés qui recherchent des fournisseurs de services, comme du ménage ou des travaux d’entretien. Le Centre va tenir une liste de fournisseurs qu’il aura accrédités et va ensuite s’assurer que les services ont bien été rendus.

L’organisme cherche ainsi à éviter les fraudes dont peuvent parfois être victimes les aînés et leur proposer un accompagnement bienveillant.

Destiné à un bel avenir

Mme Lapierre affirme que le Centre du Vieux Moulin rejoint près de 2000 bénéficiaires à LaSalle et dans le sud-ouest de l’île grâce à ses différents programmes. Avec le vieillissement de la population dans l’arrondissement, elle estime que son rôle «incontournable dans le paysage communautaire local» va être appelé à augmenter dans les prochaines années.

Notre organisme est à la croisée des chemins. On a le vent dans les voiles, mais on manque d’espace et ça freine notre développement. Hélène Lapierre, directrice générale du Centre du Vieux Moulin de LaSalle

La LaSalloise affirme mener des démarches auprès de l’administration de l’arrondissement pour répondre à son rêve d’avoir un «toit communautaire et d’entraide dédiée aux aînés du quartier».

À l’entendre parler avec passion des projets et de l’avenir du Centre du Vieux Moulin, on remarque qu’après elle plus de 20 ans, elle ne compte pas le flambeau de sitôt. «J’ai une belle relève au sein de mon équipe, mais tant que la santé va me le permettre, je vais continuer», lance-t-elle.