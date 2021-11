Bénévoles recherchés pour les fêtes au centre du Vieux-Moulin

Le Centre du Vieux-Moulin de LaSalle recherche des bénévoles pour les activités du temps des fêtes.

L’organisme communautaire et de bénévolat pour les 50 ans et plus a besoin de volontaires pour assurer les différentes animations et services de la fin d’année.

Trois événements sont notamment programmés et requièrent des bénévoles au Centre du Vieux-Moulin de LaSalle.

La livraison spéciale de popote roulante aura lieu le mercredi 15 décembre 2021 de 10h à 12h.

Celle du dîner des fêtes aura lieu le mardi 21 décembre 2021 de 10h à 12h.

Et enfin, la livraison des paniers alimentaires de Noël se tiendra le samedi 18 décembre de 13h à 15h.

Pour pouvoir effectuer les livraisons de ces trois dates d’activités, le centre du Vieux-Moulin de LaSalle recherche des chauffeurs et des baladeurs.

Le centre du Vieux-Moulin de LaSalle est situé au 7644 rue Édouard, Bureau 210 (angle 4e avenue).

L’organisme est et joignable au 514-364 ou par courriel à reception@cvmlasalle.org.