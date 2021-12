Six policiers reçoivent la médaille de l’Assemblée nationale

Six policiers du poste de quartier 13, à LaSalle, ont reçu une médaille de l’Assemblée nationale, le 19 novembre, pour leur contribution à deux opérations de sauvetage distinctes plus tôt cette année.

Dans la première opération, quatre agents ont extirpé une femme des eaux fluviales glacées de février. Dans la seconde, deux autres policiers ont porté secours à un homme qui était victime d’un arrêt cardiaque.

L’homme, qui n’a pas de séquelles graves grâce à la rapidité de l’intervention, était présent à la cérémonie afin de remercier ses deux «anges». «Ils ont fait un très bon travail et j’ai été très chanceux. Je suis extrêmement reconnaissant de ce qu’ils ont fait pour moi», a souligné Claudio Vincelli, quelques minutes avant la remise des médailles.

«Mission accomplie»

Le 15 mai, M. Vincelli marchait dans le parc Angrignon alors qu’il revenait d’une soirée passée avec des amis. D’un coup sec, il s’arrête, n’arrivant plus du tout à respirer. «J’ai dit à ma femme d’aller chercher de l’aide et je me suis évanoui. Je ne me rappelle plus de rien après.»

Les agents Karine Gaumond et Jean-François Samson, qui répondaient à un appel tout près, sont alertés par un témoin de la scène. En arrivant sur place, les policiers voient une citoyenne déjà en train d’essayer de réanimer M. Vincelli. Ils se joignent à elle, se relayant pour effectuer les manœuvres de réanimation, jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

Ce n’est qu’une semaine plus tard que les policiers apprennent que l’homme est sain et sauf. Il venait de recevoir son congé de l’hôpital, après qu’on a dû lui insérer un tuteur vasculaire dans son artère cardiaque complètement bouchée. C’est un problème de nature héréditaire qui a causé son arrêt cardiorespiratoire.

Six mois plus tard, Claudio Vincelli n’a aucune séquelle et se sent en pleine forme. «Une intervention qui finit bien, ça fait du bien au moral», explique Jean-François Samson. «Ce n’est pas toujours facile, le métier de policier, mais cette soirée-là, quand on est rentré au poste, Jean-François et moi, on s’est regardé et on s’est dit: “Wow, mission accomplie.”», ajoute l’agente Gaumond.

«Beaucoup d’humanité»

En décernant une médaille de l’Assemblée nationale à ces policiers, Hélène David a voulu souligner que «ça prend beaucoup d’humanité, être policier». «La société doit reconnaître qu’il n’y a pas que le côté répressif dans ce métier», ajoute la députée libérale.

Fait curieux, la citoyenne impliquée dans le sauvetage de M. Vincelli n’a pas été récompensée par la députée de Marguerite-Bourgeoys. Le bureau de circonscription de Mme David affirme que c’est parce qu’elle est résidente de Verdun et mentionne «avoir communiqué les informations à la députée de Verdun».

Pourtant, selon les informations disponibles sur le site de l’Assemblée nationale, les parlementaires ont la possibilité de remettre ces médailles aux personnes de leur choix, c’est-à-dire que leur choix peut ne pas se limiter qu’aux personnes résidant ou travaillant dans leur circonscription.

Sauvetage aquatique

Quatre autres policiers ont été récompensés pour le sauvetage d’une femme qui s’était retrouvée dans les eaux glacées du fleuve, en février.

La femme étant agrippée à la glace à une certaine distance de la berge, les agents ont dû faire deux tentatives pour qu’elle réussisse à s’accrocher à la corde tendue. Elle a été prise en charge par des ambulanciers une fois sur la rive.

«Dans une situation comme celle-là, tu n’as pas le droit à l’erreur. Je suis content que cela se soit bien terminé», a expliqué l’agent Martin Courchesne, qui a participé au sauvetage.