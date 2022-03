Donner son 100% tant dans le sport d’élite que dans les études

Jongler avec les horaires chargés du sport d’élite et des études, c’est le quotidien de Tommy Xu. Et grâce à sa rigueur et à sa détermination, il excelle dans ces deux domaines.

En plus d’être inscrit à temps plein au programme de gestion de commerces du cégep André-Laurendeau, à LaSalle, où il a maintenu une moyenne de 84% à la session d’automne 2021, le jeune pongiste est la 7e raquette de l’équipe nationale canadienne de tennis de table.

Le Brossardois de 21 ans a d’ailleurs tout récemment reçu une bourse d’excellence scolaire de 4000 $ du Programme de bourses Banque Nationale de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. Il s’agit de la sixième fois qu’il récolte une telle bourse.

«Je suis vraiment content parce que, dans mon sport, nous dépensons beaucoup d’argent sur les compétitions, l’équipement et les camps d’entraînement. C’est encourageant de recevoir un tel soutien», explique Tommy Xu, au bout du fil.

Quand il n’est pas en classe ou en train d’étudier, le pongiste s’exerce avec son compagnon de l’équipe nationale, Edward Ly, au club LYTTA, situé à quelques minutes de marche du cégep, sur la rue Lapierre. Il s’y entraîne trois à quatre fois par semaine. À la maison, dans ses rares temps libres, c’est le mur sur lequel est accolée la table de ping-pong qui lui renvoie la balle.

La carrière après le sport

Son importante charge d’entraînement lui semble toutefois étonnamment petite, comparativement à ce à quoi il s’était habitué les dernières années. «J’ai pris une pause de trois ans après le secondaire pour me concentrer sur mon sport. J’avais seulement quelques cours à distance, alors je m’entraînais six heures par jour, sept jours sur sept», souligne-t-il.

Tommy Xu – Gracieuseté

Mais pour ne pas prendre trop de retard, il a décidé à l’automne dernier de reprendre ses études à temps plein. Même si le temps qu’il y consacre ne lui permet pas de pratiquer son sport autant qu’il le voudrait, Tommy Xu est content de son choix.

«C’était important pour moi de me concentrer sur mes études et sur ma future carrière. Des fois, on met tellement de temps dans le sport qu’on oublie de penser à ce qu’il va y avoir après», indique le pongiste. Si tout se passe comme prévu, celui-ci se voit étudier en finance à l’Université Concordia dans deux ans.

Visée olympique

S’il se concentre maintenant davantage sur ses études, cela ne veut pas dire que Tommy Xu a mis une croix sur ses rêves sportifs. Alors qu’il n’a pas réussi à se qualifier pour des Jeux du Commonwealth cette année, il se rabattra sur ceux de la Francophonie et continuera vers son objectif de se retrouver sur la scène olympique en 2024, à Paris: «2023 va être une grosse année des qualifications pour moi», souligne-t-il.

Indépendamment des exploits sportifs qu’il accomplira dans les prochaines années, le jeune homme de 21 ans pense que la rigueur et la détermination nécessaires pour évoluer dans le sport de haut niveau seront transposables dans les autres facettes de sa vie. «Je suis très compétitif. J’ai appris à toujours donner mon 100% dans tout ce que je fais», indique-t-il.

Une leçon qu’il applique tant dans la salle d’entraînement que dans la salle de classe.