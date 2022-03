150 000 $ pour le budget participatif 2022 de LaSalle

L’arrondissement de LaSalle a lancé hier son budget participatif 2022, où 150 000 $ seront disponibles pour la réalisation de projets proposés par les citoyens. Il s’agit du même montant que pour la première édition de cet exercice, l’an dernier.

«C’est une invitation lancée à tous pour participer à la création d’un milieu où il fait bon vivre. À terme, l’arrondissement de LaSalle souhaite que les projets qui seront réalisés renforcent le sentiment d’appartenance de chacun à sa communauté», a déclaré la mairesse de l’arrondissement, Nancy Blanchet, par voie de communiqué.

Ainsi, jusqu’au 1er mai, les citoyens peuvent soumettre leurs idées en remplissant un formulaire sur le site web de Réalisons Montréal. Pour être jugé recevable, le projet doit pouvoir être réalisable en deux ans et avoir une valeur maximale de 150 000 $. Il doit aussi pouvoir se réaliser sur le domaine public de l’arrondissement de LaSalle et viser l’intérêt collectif.

Les résidents de LaSalle sont aussi invités à participer aux ateliers d’idéation virtuels offerts par l’arrondissement pour ceux qui souhaitent avoir du soutien pour formuler leur idée, ou qui ont tout simplement envie de réfléchir en groupe. Un atelier en anglais aura lieu le mercredi 20 avril de 14h à 16h30, alors que celui en français se tiendra le lundi 25 avril de 19h à 21h30.

Il est nécessaire de réserver sa place pour pouvoir y participer.

Soumis au vote en octobre

Une fois les idées reçues, l’administration analysera la recevabilité des projets et fera un tri préliminaire. Au courant du printemps et de l’été, l’arrondissement effectuera des analyses de faisabilité technique, réglementaire et financière des initiatives retenues, en plus d’organiser des ateliers de bonification des projets.

En octobre prochain, la population laSalloise sera appelée à un vote qui permettra de sélectionner des projets parmi ceux qui auront satisfait toutes les exigences. Les initiatives qui obtiendront le plus d’appuis seront énoncées publiquement avec l’adoption d’une résolution en ce sens lors du conseil d’arrondissement du 7 novembre 2022.

La mise en œuvre de ceux-ci se fera au courant des deux prochaines années.

Budget participatif 2021

Lors de la précédente mouture du budget participatif, trois projets ont été retenus par l’arrondissement. Ainsi, la plantation d’arbustes fruitiers dans le parc de l’Aqueduc ou dans le parc de la mairie, l’aménagement d’un jardin collectif hors-sol au parc des Rapides et l’installation de trois tables de ping-pong dans les parcs Lefebvre (2) et Hayward (1) sont les initiatives qui avaient reçu le plus d’appuis parmi les citoyens.

En entrevue téléphonique avec Métro, la mairesse de l’arrondissement a indiqué que les projets en étaient à l’étape de la planification budgétaire. «Je n’ai pas encore de détails à dévoiler quant aux délais, mais les projets seront réalisés durant cette année et l’année prochaine», a ajouté Nancy Blanchet.