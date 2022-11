Retour sur le conseil de LaSalle du 7 novembre

La séance du 7 novembre du conseil d’arrondissement de LaSalle a notamment permis de clarifier l’augmentation des taxes locales et d’accorder des aides financières et des contrats.

L’Arrondissement a accepté l’offre de service du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) pour construire une nouvelle passerelle qui reliera les résidents de LaSalle et de Verdun au secteur sud-est du parc Angrignon. Cette passerelle est la phase 2 du projet de réhabilitation du parc. Ce nouvel aménagement contribuera au rétablissement de l’écosystème du parc, tout en répondant au besoin des habitants de LaSalle et de Verdun en leur offrant un accès universel au parc et à la station de métro Angrignon. Seule la partie des travaux réalisée à LaSalle sera assumée par l’Arrondissement, et le SGPMRS financera le reste.

Plusieurs consultations publiques seront annoncées en novembre pour des changements réglementaires concernant les piscines, la hauteur des haies, les fenêtres, les escaliers, les garde-corps, et les travaux de peinture de brique dans le Village des Rapides.

Le comité consultatif d’urbanisme subira quelques changements à son tour, notamment la prolongation de la durée des mandats des membres. Leurs tâches et rémunérations seront aussi précisées. De plus, le comité agira aussi en tant que comité de démolition.

Le conseil d’arrondissement a octroyé huit contrats pour la location de tracteurs-chargeurs et de niveleuses pour le déneigement cet hiver pour une somme de près de 1,4 M$. Ces efforts ne seront toutefois pas suffisants pour combler les besoins en déneigement, ce pourquoi un autre appel d’offres est en cours.

Finances

Adoptée au dernier conseil d’arrondissement, l’augmentation de la taxe sur le rôle foncier représentera 5,38 cents par tranche de 100$. L’arrondissement bénéficiera d’une croissance de 21,1% sur les revenus en taxe locale, qui ne concerne qu’«une petite portion de la taxe locale», a expliqué la mairesse Nancy Blanchet. Sur un montant annuel d’environ 250 $, la hausse se situera donc entre 45 $ et 50 $ par propriété.

Le conseil d’arrondissement a aussi accordé 110 164 $ d’aides ou contributions financières pour des organismes de LaSalle. Les subventions concernent surtout la Table de développement social de LaSalle (TDSL), qui recevra 71 701 $ pour la coordination en 2022 de la revitalisation urbaine intégrée (RUI) du secteur Airlie-Bayne, et 31 113 $ pour l’Initiative montréalaise de soutien au développement social.

Pour finir, la mairesse Nancy Blanchet a annoncé les quatre projets lauréats du budget participatif 2022 de LaSalle.