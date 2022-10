Début de construction de la Maison de soins palliatifs Sault-Saint-Louis

Madame Manon Barbe entourée des coprésidents de la campagne majeure de financement, Monsieur Gino Melatti jr et Jean-François Cromp, et des représentants du CIUSSS-ODIM, Monsieur Richard Legault et Madame Najia Hachimi-Idrissi lors de la pelletée de terre de début des travaux.

Photo: Gracieuseté, Maison des soins palliatifs Sault-Saint-Louis