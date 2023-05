LaSalle planifie ses sept prochaines années

Les élus de LaSalle ont adopté en avril le Plan stratégique 2023-2030, un outil de planification qui accompagnera l’Arrondissement jusqu’à la fin de la présente décennie. Les cinq grandes orientations stratégiques déclinées en dix-huit axes d’intervention incluses dans ce document détermineront les choix de projets à réaliser au cours des sept prochaines années.

«Cette planification stratégique est le fruit d’une réflexion que nous avons amorcée, mes collègues du conseil et moi, dès le début de notre mandat en 2021, explique la mairesse d’arrondissement, Nancy Blanchet. Avec rigueur, nous nous sommes efforcés d’établir un plan de travail à la fois ambitieux et porteur d’espoir.»

«Notre équipe politique a souhaité se projeter en 2030, pour prendre les meilleures décisions à long terme, poursuit la mairesse. Pour y parvenir, nous avons mené́ un rigoureux exercice de réflexion, afin de dégager cinq grandes orientations basées sur les valeurs de notre arrondissement, autour desquelles articuler l’avenir de notre collectivité. Pour chacune d’elles, des axes d’intervention permettent d’engager les moyens humains et financiers dont nous disposons de manière cohérente. Nous voulions une vision claire de ce que LaSalle devrait être dans sept ans.»

Pour sa part, la directrice de l’arrondissement, Christianne Cyrenne, explique que dès cette année, chaque direction a amorcé une démarche afin de définir comment et par quels moyens elles pourront s’inscrire dans les axes d’intervention établis par les élus et le comité de direction. «Chaque équipe travaillera à élaborer des plans d’action pour réussir à relever les défis que nous nous sommes donnés. Chaque année, l’avancement des réalisations sera mesuré et, au besoin, les axes d’intervention pourront être réévalués, de concert avec les membres du conseil, afin de rester pertinents et cohérents.»

Cinq orientations stratégiques

Une équipe performante au service de la communauté, voilà la première orientation identifiée par l’Arrondissement. Pour y parvenir, ce dernier devra se promouvoir comme étant un employeur de choix; augmenter sa notoriété; et affirmer son caractère performant.

La seconde orientation, Un milieu de vie distinctif, attrayant et prospère, se décline en quatre axes d’intervention: planifier un développement immobilier équilibré et harmonieux; stimuler le développement économique; valoriser les espaces verts, les parcs et les plans d’eau; et enrichir son caractère distinctif en matière d’aménagement urbain.

Une communauté solidaire, équitable et inclusive est le troisième thème d’orientation stratégique. L’offre de service à l’évolution et aux besoins de la population; l’inspiration d’un sentiment de fierté et d’appartenance; et la valorisation de la participation citoyenne en sont les principaux axes d’intervention.

En ce qui concerne l’orientation Une mobilité active et structurante, les quatre axes d’intervention sont l’obtention d’un mode de transport collectif structurant; le désenclavement du territoire; l’intégration des principes de l’activité universelle; et la favorisation des déplacements actifs et collectifs.

Lacinquième orientation s’intitule La transition écologique pour un avenir vert et résilient. L’Arrondissement souhaite ainsi sensibiliser, encourager et soutenir les initiatives vertes et durables et contribuer activement à la protection de la biodiversité.

«Cette ambitieuse planification stratégique s’étalant sur sept ans devra fort probablement être ajustée à certaines circonstances, précise la directrice de l’arrondissement. Les membres du conseil et le comité de direction de LaSalle s’engagent à saisir toutes les opportunités susceptibles d’avoir un impact positif sur l’ arrondissement, en matière de partenariats, de programmes, de subventions, de grands projets d’infrastructures ou de projets pilotes.»