L’école Caroline-Dawson inaugurée à LaSalle

La nouvelle école secondaire Caroline-Dawson a été inaugurée jeudi à LaSalle.

L’établissement, qui accueille environ 850 élèves depuis le début de l’année scolaire, est nommé en l’honneur de l’autrice Caroline Dawson. La famille Dawson a quitté le Chili dans les années 1980 alors que le pays était sous la dictature d’Augusto Pinochet. Caroline Dawson est arrivée à Montréal à l’âge de 7 ans à titre de réfugiée. Elle s’est ensuite taillée une place comme autrice et professeure, avant de mourir prématurément en 2024.

Selon la directrice de l’école, Lucie Turcotte, le nom choisi réflète le caractère multiculturel de l’école. Elle souligne que 94% des élèves sont des Canadiens de première ou de deuxième génération.

La ministre de l’Éducation, Sonia Lebel, ainsi que la ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau, étaient également présentes pour l’événement.

L’école secondaire Caroline-Dawson dessert principalement les jeunes issus des écoles primaires de l’Orée-du-Parc, du Petit-Collège, Laurendeau-Dunton et Terre-des-Jeunes. Elle est située à proximité de l’école de l’Orée-du-Parc, du Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité et du Cégep André-Laurendeau.