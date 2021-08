Popote roulante dans l’est du Plateau

Avec son projet-pilote initié au cours de la dernière année, Santropol Roulant étend son offre de popote roulante vers l’est du Plateau-Mont-Royal afin d’offrir aux personnes aînées et vulnérables des repas chauds abordables.

Depuis 25 ans, l’organisme dessert des Montréalais en perte d’autonomie ou dont la mobilité est réduite. La majorité des personnes commandant des plats sont des aînés.

« Notre but n’est pas seulement de livrer de la nourriture aux gens dans le besoin, mais aussi d’établir des liens entre les générations », soutient la consultante interne de Santropol Roulant, Brooke van Mossel-Forrester.

« Les aînés et les personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie sont très isolés dans la ville. Nous cherchons donc à créer des connexions, parler et échanger avec eux », souligne-t-elle.

Les zones déjà couvertes comprennent, entre autres ,Le Plateau, le Centre-Sud, le Mile End, Outremont, Côte-des-Neiges et Westmount.

Projet pilote

Le district de Lorimier abrite une population vieillissante croissante. Le Plateau-Mont-Royal a l’un des taux les plus élevés de personnes âgées vivant seules au Canada (57% par rapport à la moyenne nationale de 26%). Beaucoup de ces aînés ont de faibles revenus et certains font aussi face à une perte d’autonomie associée au vieillissement.

La Ville de Montréal sollicite Santropol Roulant depuis longtemps pour que le service de popote roulante devienne disponible aux gens habitant l’est du Plateau puisque les besoins en matière de sécurité alimentaire semblent criant dans ce secteur.

« J’ai fait des recherches auprès d’autres organismes et il y a une zone qui n’est pas du tout servie. Il n’y a rien », mentionne Mme Mossel-Forrester.

L’aide financière de l’arrondissement a rendu le projet-pilote possible. Jusqu’à présent, la distribution de repas n’a pas encore débuté. L’organisme cherche à joindre davantage de leurs clients cibles avant d’entamer l’opération.

« On a eu quelques appels. On a des clients qui sont en attente, mais on a besoin d’un nombre minimum de personnes inscrites pour commencer le service. On ne s’attendait pas à faire face à ce défi, mais on compte débuter très bientôt », précise Brooke van Mossel-Forrester.

En plus de livrer des repas, Santropol Roulant organise des événements intergénérationnels pour sortir leurs clients de l’isolement.

Bénévolat

Beaucoup de bénévoles travaillent pour Santropol Roulant afin de rendre le tout possible, des cuisiniers aux livreurs. Certaines livraisons se font à vélo et d’autres en voiture.

Les livraisons sont faites cinq jours par semaine, soit les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis. Pendant ces journées, six bénévoles préparent, le matin, les plats dans la cuisine accompagnés de l’un des membres de l’organisme. Dans l’après-midi, six autres personnes viennent emballer les repas Entre 10 et 15 livreurs se séparent la tâche quotidiennement.

« On compte environ 1 500 bénévoles actifs pendant une année. Certains viennent une fois par an et d’autres deux fois par semaine », partage Mme Van Mossel-Forrester.

L’un des livreurs bénévoles, Claude Thibault, prend plaisir à accomplir sa tâche.

« Je voulais faire quelque chose de significatif considérant la période qu’on vit depuis un an et demi. Je suis aussi un cycliste donc je trouvais que c’était un beau mariage de ces deux choses-là », explique M. Thibault.

« C’est vraiment pour redonner et faire quelque chose de positif et différent. Les gens sont vraiment contents quand je leur livre leur repas. Ils sont sympathiques », ajoute-t-il.

Les repas contiennent des ingrédients majoritairement biologiques, dont des légumes que Santropol Roulant fait pousser. Ce dernier possède sa propre ferme. De plus, un grand jardin est situé sur le toit vert du bâtiment du centre communautaire alimentaire.

Les personnes qui aimeraient recevoir les repas doivent avoir une référence d’un professionnel de la santé.

Pour devenir client ou pour obtenir des informations additionnelles, on consultera le site bit.ly/37UWy34.