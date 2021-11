Un programme de financement pour les écoles

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal lance le programme Écoles de quartier 2022 afin de soutenir financièrement la réalisation de projets complémentaires à la mission des écoles primaires et secondaires.

Le programme vise les projets qui contribuent à la vitalité des écoles. Il cible aussi ceux qui renforcent leur lien avec la communauté tout en stimulant l’engagement citoyen.

Le programme veut soutenir les projets qui permettent de favoriser la persévérance et la réussite scolaire. Les projets doivent renforcer le sentiment d’appartenance des élèves, parents et du personnel scolaire à leur école de quartier. Il souhaite aussi soutenir les projets qui contribuent à la création d’espaces verts et qui contre les îlots de chaleur.

Le programme cible des projet tels que la conception d’un jardin pédagogique dans l’enceinte de l’école, l’aménagement de bancs verdis le long d’une cour d’école, des ateliers d’initiation à un sport ou encore l’organisation d’une fête de quartier.

Uniquement les écoles primaires et secondaires publiques du Plateau-Mont-Royal ayant pignon sur rue peuvent prétendre à ce financement.

Les projets retenus devront être conçus pour les élèves de l’école concernée. Ils devront leur être accessibles gratuitement ou à un coût symbolique.

Le fond dédié aux écoles publiques finance le programme Écoles de quartier 2022. Les sommes proviennent des revenus de la vente de vignette journalière et mensuelle.