À vos murales, prêts, peignez !

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal lance sa nouvelle édition du Programme Muralité. Le programme s’adresse aux propriétaires d’immeubles, aux artistes et aux organismes à but non lucratif qui désirent embellir leur immeuble avec une murale.

L’arrondissement s’engage à financer jusqu’à 60 % du budget total ainsi qu’à assurer un accompagnement du projet comme la délivrance gratuite d’un permis d’occupation du domaine public.

Le propriétaire de l’immeuble soit s’impliquer financièrement pour au moins 10 % du budget total. Il soit aussi s’engager à assurer la pérennité de la murale sur une durée de 5 à 10 ans. Afin que le projet soit autorisé, le propriétaire devra démontrer un financement externe de minimum 30 %.

La date maximale de dépôt est le 4 février 2022. Il faudra fournir une esquisse de la murale ainsi qu’un court portfolio de chaque artiste impliqué. Les personnes désirant appliquer devront joindre des photos de l’immeuble et de son environnement. Le propriétaire devra fournir sa lettre d’engagement ainsi que celle du financement externe en plus de remplir le formulaire en ligne.