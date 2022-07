Tournée des parcs du Plateau-Mont-Royal

Aux abords de l’arrondissement du Plateau-Mont, le parc du Mont-Royal surplombe la ville. Il est connu pour ses sentiers sinueux, destinés aux marcheurs et aux cyclistes, ainsi que pour son lac aux Castors et l’événement festif des Tam-tams. Érigée à son sommet, la Croix du mont Royal est l’un des symboles de Montréal.

En se dirigeant vers l’est, on trouve le parc du Portugal au coin animé du boulevard Saint-Laurent et de la rue Marie-Anne. Il est décoré de motifs portugais. Le coq de Barcelos, un des emblèmes les plus connus de ce pays, est d’ailleurs juché sur le kiosque à musique.

Plus à l’est, le parc La Fontaine est une véritable bulle d’oxygène, au cœur de l’ébullition des rues animées par les bars et les restaurants. On peut profiter de courts de tennis ainsi que de points d’eau, le long desquels il fait bon pique-niquer. C’est également un lieu où de nombreux spectacles en plein air se déroulent chaque année!

Plus au sud de l’arrondissement, le square Saint-Louis se situe entre la rue Sherbrooke et l’avenue des Pins. De là, on peut observer les maisons pittoresques et colorées qui l’entourent, si caractéristiques du quartier.

En se dirigeant vers le nord, on trouve le parc Lahaie, connu pour sa fontaine d’eau potable et l’église Saint-Enfant-Jésus à ses abords. Il se trouve au croisement des boulevards Saint-Laurent et Saint-Joseph, dans le quartier du Mile End.

Le parc Laurier est quant à lui l’un des espaces verts les plus connus du quartier. Plusieurs infrastructures sportives y sont installées, telles que deux terrains de pétanq’e, un terrain d’entraînement extérieur, un terrain de badminton sur asphalte et deux terrains de tennis de table.

Enfin, le parc linéaire du Réseau-Vert se prête à merveille aux sorties à vélo ou à la course à pied, le long de la voie ferrée du Canadien Pacifique. De ’lus, une aire d’entraînement accessible aux personnes âgées et à mobilité réduite est installée à l’angle de l’avenue Henri-Julien.

Musée du Montréal juif



Le Musée du Montréal juif se situe à proximité du parc du Portugal. Il a été fondé en 2010 et est consacré à l’histoire de la communauté juive à Montréal. Il offre aussi des visites guidées telles que des visites gourmandes ou de bâtiments historiques, des expositions d’art contemporain et patrimonial ou encore des événements culturels tels que des ateliers interactifs.

Sala Rossa et Bar Datcha



La Sala Rossa est une salle de spectacle populaire et chaleureuse. Elle fait partie d’un édifice historique juif construit en 1932, sur le boulevard Saint-Laurent. Sa programmation riche et diversifiée fait en sorte que l’on peut y écouter de la musique de tous genres. C’est également le cas au Bar Datcha, dans le Mile End, où les jeudis soirs Jazz & Tarot sont très prisés!

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.