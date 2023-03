Une première rue-école pour le Plateau-Mont-Royal

Une rue-école, mais aussi une rue piétonnisée au parc Jeanne-Mance, un agrandissement de la place Gérald-Godin et d’autres aménagements sont prévus par Le Plateau Mont-Royal pour améliorer les déplacements à pied et à vélo. Ces aménagements, surtout réalisés près d’écoles ou de lieux communautaires, répondent aux objectifs de la Vision Zéro de la Ville, qui vise zéro mort sur les routes de la métropole.

La rue de Lanaudière sera transformée en rue-école, où les véhicules seront interdits, dans sa section devant l’école Paul-Bruchési. Cet aménagement sera situé «au cœur d’un îlot composé d’organismes communautaires, d’un HLM et d’un centre de la petite enfance, qui s’y installera prochainement», explique l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal dans un communiqué.

Dans le parc Jeanne-Mance, l’avenue Duluth sera désormais réservée aux piétons et aux cyclistes entre les avenues du Parc et de l’Esplanade, mettant fin à la scission en deux de cet important espace vert.

La rue Rivard, entre la rue des Utilités publiques et l’avenue Mont-Royal, sera intégrée à la place Gérald-Godin, qui encercle la station Mont-Royal et intègre déjà le tronçon de la rue Berri située entre les mêmes rues. La place Gérald-Godin formera donc une place piétonne, bordée par l’avenue du Mont-Royal, piétonne durant la saison estivale.

Pour encore davantage sécuriser les abords d’établissements scolaires, la rue Gilford, qui relie les écoles Paul-Bruchési et Saint-Pierre-Claver, sera mise en sens unique de l’ouest vers l’est, entre les rues Garnier et Fullum. La rue Gilford est déjà à sens unique de l’est vers l’ouest entre les rues Saint-Denis et de Lanaudière, et de l’ouest vers l’est sur la petite section entre les rues de Lanaudière et Garnier. La rue, qui a actuellement une piste cyclable en direction est, bénéficiera aussi désormais d’une piste cyclable en direction ouest sur tout son tracé.

Pour des questions d’accessibilité universelle, les rues Rivard et Berri changeront de sens entre les rues des Utilités publiques et Rachel, afin de faciliter le passage du transport adapté. Ces deux rues débouchent sur la station Mont-Royal, désormais accessible en fauteuil roulant grâce à des ascenseurs.

Enfin, l’avenue Laurier Est deviendra également un sens unique dans la totalité de son tracé, avec la transformation de son tronçon situé entre l’avenue Papineau et la rue Fullum en sens unique vers l’est. Il s’agit du même sens que le tronçon entre le boulevard Saint-Laurent et l’avenue Papineau.

Une piste cyclable sera également installée en direction ouest sur le même tronçon que le sens unique, afin de rejoindre la piste cyclable sur Laurier, dans la section à l’ouest de l’avenue Papineau.

Ces nouveaux aménagements seront mis en place au cours du printemps et de l’été 2023.