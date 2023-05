Deux livres pour enfants «qui ont du mordant» 

Ce samedi, la librairie Le Port de tête sur l’avenue du Mont-Royal vous invite au lancement collectif des livres Voïvod – Le thrash métal expliqué aux enfants écrit et illustré par PisHier, ainsi que Claude Gauvreau – L’art vraiment bizarre expliqué aux enfants, écrit et illustré par Francis Desharnais.

Ces deux livres destinés aux 4 à 7 ans sont publiés par les éditions La Bagnole dans une nouvelle collection baptisée Mini Pünk et qui propose des «bios qui ont du mordant» si on se fie à la couverture.

On ne peut pas nier que le projet est audacieux, et si l’auteur de ces lignes ne fait pas partie du groupe d’âge visé, le pari est selon lui relevé haut la main.

En effet, Francis Desharnais parvient tout à fait à proposer une biographie simple et amusante sur un poète, dramaturge, peintre et critique d’art québécois qui était loin de l’être. Cela n’empêche pas à l’auteur entre autres connu pour la bande dessinée La petite Russie de rappeler qu’il y a «beaucoup de tristesse et de colère» dans l’œuvre de Claude Gauvreau.

«Je voulais juste être honnête avec toi», indique aux jeunes lecteur.trice.s de manière touchante Francis Desharnais.

Image: Gracieuseté, les éditions de La Bagnole

Pour ce qui est de PisHier, sa biographie sur Voïvod, un groupe québécois de thrash métal originaire de Jonquière et formé en 1982 résume assez bien leur succès planétaire et donne le goût de faire jouer l’un de leurs vinyles sur sa table tournante.

D’ailleurs, les enfants ne peuvent faire autrement qu’être intrigués par le personnage de Voïvod, un chevalier-vampire-androïde de l’ère postnucléaire.

Bref, c’est un rendez-vous ce 20 mai, dès 10h30. Des affiches et des jus seront offerts aux enfants.