Voici ce qui animera l’avenue du Mont-Royal cet été

L’avenue du Mont-Royal est piétonne depuis le 20 mai et incarnera un nouvel espace collectif développé autour des thèmes de la rencontre et de la socialisation à partir du 10 juin prochain. Voici de quoi sera animée l’Avenue cet été.

Des aménagements artistiques

Sur le parvis de la station de métro Mont-Royal sera installée une immense fresque enveloppante de l’artiste visuelle Izabelle Duguay. Cette dernière avait d’ailleurs déjà réalisé une production visuelle sur le sol de l’Avenue en 2021 intitulée «Le courant». Le parvis sera également doté d’un mobilier urbain et d’un kiosque d’accueil créés par En Temps Et Lieu, un atelier de design multidisciplinaire.

Pour mettre en avant l’histoire du quartier, l’architecte et designer urbain Jean Beaudoin, en collaboration avec la Société d’histoire du Plateau et l’historienne Myriam Wojcik, a imaginé un parchemin calligraphié de 30 faits historiques en lien avec le quartier. Ces derniers ont été choisis pour couvrir le bitume de l’avenue, et ont été confiés à six auteurs afin qu’ils les reprennent avec leurs propres mots et leur propre style.

Une avenue «verte»

L’architecte Jean Beaudoin a eu pour mission d’aménager l’ensemble de l’avenue du Mont-Royal en appliquant les principes de l’architecture circulaire. Pour ce faire, il a misé sur le «réemploi saisonnier», en utilisant par exemple du mobilier hivernal qui n’est habituellement pas utilisé durant la saison chaude. C’est ainsi que l’on pourra trouver des espaces de rencontres mis sur pied à l’aide de pourtours d’une patinoire extérieure, ou encore l’aménagement de chaises de remonte-pente de Ski Saint-Bruno.

L’espace potager des Jardins nourriciers sera également de retour entre les rues Fabre et Garnier, pour une surface cultivable de 800 pieds linéaires sur les deux rives de la rue. Réalisés en collaboration avec le réseau des cultures montréalaises Cultiver Montréal, 20 ateliers gratuits sur l’agriculture urbaine seront proposés par des professionnels entre le 14 juin et le 23 août.

Nouveauté cette année, deux mini jardins satellites seront installés devant la boulangerie Le Toledo et la Caisse Desjardins de Mont-Royal Est. La première proposera une culture de céréales bios locales, et la deuxième une culture de plantes mellifères. Toutes ces plantations laisseront place à une grande Fête des récoltes à la fin de l’été.

Une programmation artistique animera enfin le site de la mi-juillet à la mi-août par la mise en place d’une vingtaine de spectacles professionnels. Que ce soit des spectacles de danse, de slam, de poésie, de musique, de cirque, de marionnettes, ou même de déambulation, il y en aura pour tous les goûts.